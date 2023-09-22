صدر حديثا.. كتاب شرق المتوسط البنية السردية وآليات تشكيلها لخالدة خليل

صدر حديثا.. كتاب شرق المتوسط البنية السردية وآليات تشكيلها لخالدة خليل
التاريخ
9/22/2023 12:37:51 AM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ الكتاب النقدي "شرق المتوسط : البنية السردية وآليات تشكيلها الفني" للأديبة والناقدة العراقية الدكتورة خالدة خليل.
الكتاب يقع في 200 صفحة من القطع الكبير، ويهدف إلى دراسة البنية السردية وآليات تشكيلها الفني في رواية "شرق المتوسط"
للكاتب "د. عبد الرحمن منيف" أنموذجًا للمعاينة النقدية والتحليل، الكفيلين بالوصول إلى المكونات الأساسية التي تنبثق من داخل النص وتُشكِّل هيأته وبنيته الفنية.
ويأتي اختيار المؤلفة لرواية شرق المتوسط تحديدًا لما أحدثته هذه الرواية من إشكالية على مستويي الشكل والمضمون اللذين تعاضدا لتقديم رواية ذات ثيمة سياسية قادرة على الاحتفاظ بالمستوى الفني، دون الوقوع في تقريرية الخطاب السياسي فضلاً عن سبب آخر؛ هو أن هذه الرواية كانت منذ الفترة المُصاحِبة لصدورها وحتى اليوم؛ مثار جدل ثقافي وأدبي، لِمَا انطوت عليه من قدرة على تجسيد صراع الإنسان من منطقة شرق المتوسط ضد التخلف الحضاري والقمع وأنواع الاستلابات التي يُعاني منها
اعتمد الكتاب في المعالجة النظرية والتطبيقية على سبعة مباحث توزعت على فصلين:
الأول: بنية السرد، بأربعة مباحث هي: افتتاحية العمل السردي - الرؤية السردية - طرق السرد - اللغة.
الثاني: بثلاث مباحث هي: بنية الفضاء - بنية الزمن - بنية الشخصيات.
ويعود السبب في احتواء كل فصل في العنوان على مفردة البنية؛ لِمَا للأخيرة من دور في لم المنظومة الدلالية وإبراز الوعي المحدد للمستوى الذي ينتظم فيه التعبير.
كتاب شرق المتوسط
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