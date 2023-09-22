صدر حديثا.. كتاب شرق المتوسط البنية السردية وآليات تشكيلها لخالدة خليل

الكتاب يقع في 200 صفحة من القطع الكبير، ويهدف إلى دراسة البنية السردية وآليات تشكيلها الفني في رواية "شرق المتوسط"

للكاتب "د. عبد الرحمن منيف" أنموذجًا للمعاينة النقدية والتحليل، الكفيلين بالوصول إلى المكونات الأساسية التي تنبثق من داخل النص وتُشكِّل هيأته وبنيته الفنية.

ويأتي اختيار المؤلفة لرواية شرق المتوسط تحديدًا لما أحدثته هذه الرواية من إشكالية على مستويي الشكل والمضمون اللذين تعاضدا لتقديم رواية ذات ثيمة سياسية قادرة على الاحتفاظ بالمستوى الفني، دون الوقوع في تقريرية الخطاب السياسي فضلاً عن سبب آخر؛ هو أن هذه الرواية كانت منذ الفترة المُصاحِبة لصدورها وحتى اليوم؛ مثار جدل ثقافي وأدبي، لِمَا انطوت عليه من قدرة على تجسيد صراع الإنسان من منطقة شرق المتوسط ضد التخلف الحضاري والقمع وأنواع الاستلابات التي يُعاني منها

اعتمد الكتاب في المعالجة النظرية والتطبيقية على سبعة مباحث توزعت على فصلين:

الأول: بنية السرد، بأربعة مباحث هي: افتتاحية العمل السردي - الرؤية السردية - طرق السرد - اللغة.

الثاني: بثلاث مباحث هي: بنية الفضاء - بنية الزمن - بنية الشخصيات.

ويعود السبب في احتواء كل فصل في العنوان على مفردة البنية؛ لِمَا للأخيرة من دور في لم المنظومة الدلالية وإبراز الوعي المحدد للمستوى الذي ينتظم فيه التعبير.



