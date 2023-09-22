فعاليات اليوم..انطلاق مهرجان الإسكندرية المسرحى وسماع للإنشاد وملتقى أولادنا

فعاليات اليوم..انطلاق مهرجان الإسكندرية المسرحى وسماع للإنشاد وملتقى أولادنا
التاريخ
9/22/2023 12:37:51 AM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
تنطلق فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى فى دورته الثالثة عشر"مسرح بلا إنتاج"، فى تمام الساعة الثامنة مساء، بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، والذي يقام خلال الفترة الفترة من 22 الى 28
سبتمبر، ويحمل المهرجان هذا العام اسم النجم السكندري الفنان الكبير أحمد رزق صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها.
كما تنطلق فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته السادسة عشرة الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويستمر حتى 28 سبتمبر من نفس الشهر.
انطلاق الدورة السابعة من ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، في تمام الساعة الثامنة مساء، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك تحت عنوان عنوان "الحياة حلوة" وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وتشهد مشاركة 42 دولة عربية وأجنبية.
كما تنطلق فعاليات مهرجان الداو الدولى للفنون والذى يقام بمدينة الغردقة السياحية، والذى من المنتظر أن تستمر فعالياته حتى 1 أكتوبر المقبل، يليه أيضا معرض دولي للأعمال الفنية المنتجة خلال فاعليات المهرجان وحتى يوم 10 أكتوبر، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر، وتزامنا مع يوم السياحة العالمى.
ويقيم مركز إبداع قبة الغورى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء، حفلا موسيقيا للفنان ماريو سعيد، يتضمن برنامج الحفل مجموعه من أعمال كبار الملحنين إلى جانب عدد من مؤلفاته منها:
“ خفيف الروح“، "زورونى"، "التحفجية"، "صولو عود" و"شقاوة ماريو سعيد".
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