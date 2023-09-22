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فعاليات اليوم..انطلاق مهرجان الإسكندرية المسرحى وسماع للإنشاد وملتقى أولادنا

9/22/2023 12:37:51 AM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:



تنطلق فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى فى دورته الثالثة عشر"مسرح بلا إنتاج"، فى تمام الساعة الثامنة مساء، بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، والذي يقام خلال الفترة الفترة من 22 الى 28
سبتمبر، ويحمل المهرجان هذا العام اسم النجم السكندري الفنان الكبير أحمد رزق صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها.



كما تنطلق فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته السادسة عشرة الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويستمر حتى 28 سبتمبر من نفس الشهر.



انطلاق الدورة السابعة من ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، في تمام الساعة الثامنة مساء، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك تحت عنوان عنوان "الحياة حلوة" وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وتشهد مشاركة 42 دولة عربية وأجنبية.



كما تنطلق فعاليات مهرجان الداو الدولى للفنون والذى يقام بمدينة الغردقة السياحية، والذى من المنتظر أن تستمر فعالياته حتى 1 أكتوبر المقبل، يليه أيضا معرض دولي للأعمال الفنية المنتجة خلال فاعليات المهرجان وحتى يوم 10 أكتوبر، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر، وتزامنا مع يوم السياحة العالمى.



ويقيم مركز إبداع قبة الغورى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء، حفلا موسيقيا للفنان ماريو سعيد، يتضمن برنامج الحفل مجموعه من أعمال كبار الملحنين إلى جانب عدد من مؤلفاته منها:
“ خفيف الروح“، "زورونى"، "التحفجية"، "صولو عود" و"شقاوة ماريو سعيد".







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