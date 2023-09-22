الوطن حاضرا فى قصائد أمسية بيت الشعر بالشارقة (صور)

قدم شعراء الأمسية فصولاً شعرية متنوعة من كتاب الشعر، تميزت بالتحليق في مدارات القريض، جاذبين المتلقي الشغوف لأن يسمع الشعر ويشاهدهم وهم يلقون قصائدهم بأساليبهم المتنوعة، في اصطيادٍ للدهشة، واقتناصٍ أصداف البحور الشعرية المنتقاة بعناية الموسيقا والسياقات الأدبية الواعية، وتعابيراً أدهشت المتلقي، وكان الوطن حاضراً في المشاعر المنثورة على جسد القصيدة، وكانت الذات الباحثة عن مكنونها من درر المشاعر لتلقيه شعراً آسراً يبقى بعد الأمسية في حوارات الجمهور عن كمية الجمال التي تجاذبتهم خلال الأمسية.





افتتح الأمسية الشاعر الدكتور محمد محمد عيسى، في قصيدة أهداها إلى الشارقة، عبَّرَ فيها عن خالص تقديره وامتنانه، لكفوفها المعطائة في شتى الميادين، فقد جال الشاعر في بساتينه الشعرية التي أزهرت وردَ محبةٍ ووفاء، ظهرَ جلياً في هذه القصيدة المسماة "من أيام الشارقة"؛ قال فيها:





إِليْكِ وَمَا لِغَيْركِ قَدْ شَدَدْتُ

رِحَالَ الشَّوْقِ أَوْ كُنْتُ انْتَويْتُ





إِليْكِ وَرَغْمَ كُلِّ الْحِرْصِ جَاءَتْ

لِتُثْنِيَنِي الْخُطُوبُ فَمَا انْثَنَيْتُ





وَفِي قَلْبِي مِنَ الْأَحْلَامِ حُلْمٌ

يُخَامِرُ رِحْلَتِي حَتَّى كَبَرْتُ





لِشَارِقَةِ الْبَيَانِ مَدَدْتُ كَفِّي

فَمَدَّتْ قَلْبَهَا جِسْرًا؛ فَجُزْتُ

وفي قصيدة أخرى تميزت بالانسيابية والغنائية القريبة من القلب، وبتنويعاتها الثلاثية التي تنقلت من زهرة إلى أخرى، مستخرجاً ما في جعبة الشعر من ظلال المعاني، ومن قصيدة "مفتتحات بردية"

قال:





فِي الجَعْبَةِ حُلْمٌ وَرْدِىٌّ، شِعْرٌ، مَوَّالْ

فِيهَا عَزْفٌ قَرَوِيٌّ يَغْفُو تَحْتَ ظِلالْ

لَكِنَّ الجَعْبَةَ لا تَقْضِى تَحقِيقَ مُحَالْ













الوَاقِفُ خَلْفَ " الكَامِيرَا " قَد مَلَّ وُقُوفَهْ

والدَّهْرُ النَّازِفُ - مِنَّا فِينَا - حَدَّ صُرُوفَهْ

لَكِنَّكَ لَمْ تسْلُكْ - أَبَدَاً - سُبُلاً مَألُوفَةْ





الشاعر حسن جلنبو

في إطلالته، قرأ أول نصوصه بعنوان "حوار مع فنجان قهوة" كعادة الشاعر وهو يؤنسن الموجودات ويحولها إلى ذاتٍ أخرى يبوح لها بما يكنه منم مشاعر، يقول:





قهوتي أنت! كيف أن لا أراني

والجوى في قصائدي ما توارى





يعلمِ الكونُ منذُ عينيكِ أنّي

أرسلُ الشوقَ في المدى أشعارا





فأعِدّي بقهوة الصبحِ يومي

لتُعيدي إلى الغريب الديارا





وتعيدي للأمنيات صِباها

وتعيدي إلى الدروب المسارا





وقرأ قصيدة "غيمة أيلول"؛

وفيها يتعامل برمزية عالية، راسماً حدود عالمه الحواري، وينقش معالم غربته، مستفيداً من حركة الفصول وتقلباتها في سبر أغوار حالة الغربة لديه، ..قال في مطلع القصيدة:





أعياك رسمٌ للديار عفا

لمّا تولَّى الصيفُ وانصرفا





ورمى الخريفُ بساطه، وطوى

كشحًا على غصن الهوى، فغفا





أيلول، عاد الغيم في خجلٍ

ليبوح للدنيا بما عرفا





ويزيدني ولَهًا على وَلَهٍ

يُبدي من الأضلاعِ ما نزفا







واختتم الأمسية الشاعر الشاب همام صادق عثمان، قرأ فيها قصائد وجدانية عالية اللغة والخيال، أجاد من خلالها رسم الرؤى والأفكار، حين تأتي تباعاً مصاحبةً قطار العمر السريع دون توقف، ومن قصيدته المعنونة ب "السر الأخفى" قرأ:





أطلُّ على الحقيقةِ من أنايا

على عَرجي كم انكسرتْ عصايا





عن الحدثِ الجليلِ سألتُ حدْسي

فأسمعني الجلائلَ والرزايا





أنا للآنَ ما فسَّرتُ نفسي

ومن عجبٍ يفسِّرني سوايا





لقد باحت محطاتٌ وأخرى



تخبئ في قطارِ الصمتِ نايا





وفي قصيدةٍ حملت عنوان "رثاء شاعرٍ لم يمت"، يعترف فيها لنفسه بمعاناته من الفراق، وكأن القريب منه بعيدٌ عنه، فلا تصل له أخبار معاناته، وكان مفتتح القصيدة الأخيرة هو:





دمعُ

الفراقِ

لنزفِ الجرحِ مِنديلُ

يُلقى على النِّيلِ حتَّى يشربَ النِّيلُ





كانَ اللِّقاءُ وداعَ الحبِّ، حينَ سرى

هابيلُ بالشَّوقِ لمْ يتركْهُ قابيلُ





لا يعلمُ النَّاسُ ماذا صارَ في سبإٍ

لأنَّ

هدهدَ

هذا

الحبِّ

مقتولُ





كأنَّها -لوْ أطيلتْ- لمْ تطُلْ أبدًا

وذاكَ أنَّ الأَسى مِن شأنِهِ الطُّولُ





وفي نهاية الأمسية كرم الشاعر محمد البريكي الشعراء المشاركين ومقدم الأمسية.



