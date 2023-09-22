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الحملة الفرنسية وظهور محمد على.. كتاب جديد عن هيئة قصور الثقافة

9/22/2023 12:37:49 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم، إصدار كتاب "الحملة الفرنسية وظهور محمد علي" عن مشروع النشر بالهيئة للدكتور محمد فؤاد شكرى، والكتاب صادر عن سلسلة ذاكرة الكتابة التى يرأس تحريرها الدكتور أحمد زكريا الشلق، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس.



وجاء محمد على إلى مصر مرة مرة أخرى عام 1801 ضمن جيش القبطان حسين الذي جاء ليساعد الإنجليز على إجلاء الفرنسيين عن مصر؛ فذاعت شهرته وعلا نجمه عند العثمانيين وبين عامة المصريين، وبعد جلاء الحملة الفرنسية رُقيّ إلى رتبة سرجشمة (لواء)، ثم رشح لمنصب رئيس القيادة العامة وقائد حرس القصر لدى الحاكم العام، وفي 9 يوليو عام 1805 وافق السلطان العثماني على طلب العلماء وقام بتعيين محمد علي واليًا على مصر وعزل خورشيد باشا.











احتل الفرنسيون الإسكندرية سنة 1798، وزحفوا على القاهرة سنة 1799هـ، تقدم عمر مكرم على رأس جمهور القاهرة لمقاومتهم، فلم ينجح، وخرج بعد دخولهم واستقر فى مدينة العريش، ثم خرج منها على يافا فى فلسطين، وأغار نابليون فى السنة نفسها على يافا فاحتلها وقتل من أهلها نحو ستة آلاف كانوا كان استسلموا، ولم يفعل ذلك
مع من وجد فيها من المصريين وكان من بينهم عمر مكرم.



وبعد خروج الحملة الفرنسية، استمر جهاد عمر مكرم كزعيم للحركة الشعبية فى مصر، حيث ثار ضد سياسات الوالى خورشيد باشا، وعندما برز اسم محمد على باشا تزعم عمر مكرم حركة النقمة أو الثورة على خورشيد والمناصرة لمحمد على، ونجح وتولى محمد على الحكم عام 1805م.







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