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تعرف على أبرز الاختلافات بين ساعة أبل Series 9 الجديدة و Series 8

9/22/2023 12:37:46 AM
(MENAFN- Youm7) استخدمت شركة Apple معالج S8 64 بت ثنائي النواة في السلسلة Series 8
العام الماضي، والذي لم يكن مختلفًا عن S7 أو S6 في ساعات Apple السابقة، ولكن مع Series 9، تقول Apple إن S9 SiP يقدم تحسينات ملحوظة عبر وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والمحرك العصبي. المعالج
لم تقدم شركة Apple مقياسًا محددًا لمدى سرعة وحدة المعالجة المركزية في S9 مقارنةً بـ S8، ولكنها تحتوي على 5.6 مليار ترانزستور - بزيادة 60٪ عن S8.
بالنسبة لوحدة معالجة الرسومات S9، تقول Apple إنها أسرع بنسبة 30٪ من S8 وأن المحرك العصبي أسرع مرتين.
التخزين

هناك فائدتان أخريان إذا كنت قادمًا من أي من طرازات Apple Watch الأقدم، وهما زيادة سعة التخزين إلى 64 جيجابايت وشريحة الجيل الثاني فائقة العرض مع السلسلة 9.

الشاشة
تستمر Apple Watch Series 9 بنفس الأحجام التي تم إطلاقها مع Apple Watch Series 7، وهي 45 و41 ملم وشاشة أكبر أكبر بنسبة 20% من السلسلة 4-6/SE وأكبر بنسبة 50% من السلسلة 3.
يتمثل الاختلاف الرئيسي في شاشة Series 9 Apple Watch في تضاعف السطوع من 1000 إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وتقول Apple أيضًا أن الرسومات على شاشة Series 9 ستكون أكثر سلاسة من أي وقت مضى بفضل وحدة معالجة الرسومات الجديدة في S9 SiP.
سوار ساعة أبل بالنسبة للأحزمة والحلقات والأساور، ستعمل الأحزمة المصممة للجيل السابق من Apple Watch بأحجام 38/40/41 و42/44/45 ملم مع Apple Watch Series 9.
عمر البطارية والشحن تم تقديمه لأول مرة مع Apple Watch 7 واستمر مع Apple Watch Series 8 و9، وهو شحن أسرع بنسبة 33% من Series 6 والإصدارات الأقدم، وهذا يعني الانتقال من 0-80% خلال 45 دقيقة بدلاً من حوالي 60 دقيقة.
إذا كنت مهتمًا باستخدام Apple Watch Series 9 أو 8 لتتبع النوم، فستحصل أيضًا على 8 ساعات من الاستخدام بعد شحن لمدة 8 دقائق (Urtla وUrtla 2 أيضًا).
الجديد في Apple Watch Series 9 هو معالجة Siri على الجهاز للحصول على استجابات أسرع وأمان أفضل، هناك أيضًا إيماءة جديدة للنقر المزدوج لاستخدام الجهاز القابل للارتداء بيد واحدة بسهولة أكبر، على الرغم من أن الأخير لن يصل حتى يتم إصدار تحديث البرنامج في أكتوبر.
ومع ذلك، يمكن لأي شخص لديه Series 3 أو إصدار أحدث استخدام ميزة إيماءة تشبه الضط
المزدوج تسمى الإجراءات السريعة.

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