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ما الذى يحدث بمحتوى قناة واتساب عند حذفه؟

9/22/2023 12:37:46 AM
(MENAFN- Youm7) طرح واتسا مؤخرًا ميزة القنوات، تم تقديم الميزة المشابهة لـ إنستجرام في البداية ببعض المناطق المحددة، وبعد تشغيلها الناجح تم إطلاقها عالميًا الأسبوع الماضي.



وفقًا للشركة، توفر قنوات واتساب طريقة مباشرة وموثوقة وخاصة لتلقي التحديثات المهمة من الأفراد والمؤسسات داخل واتساب.



ما هي قنوات الواتس اب؟


تعمل القنوات كأداة بث أحادية الاتجاه، مما يتيح للمسؤولين إرسال أنواع مختلفة من المحتوى مثل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي.



تعمل الشركة بنشاط على إنشاء دليل قابل للبحث لمساعدة المستخدمين في العثور على القنوات التي تتوافق مع اهتماماتهم. سيسمح هذا الدليل للمستخدمين باكتشاف القنوات المتعلقة بهواياتهم وفرقهم الرياضية والتحديثات من السلطات المحلية وغيرها.




بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار الانضمام إلى قنوات واتساب من خلال روابط الدعوة المشتركة داخل الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المنشورة على الإنترنت.



فيما يلي بعض الأشياء المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار قبل حذف قناة واتساب الخاصة بك.



يعد حذف قناتك أمرًا نهائيًا،
إذا قمت بحذف قناتك، فلن تتمكن من إجراء تحديثات منها مرة أخرى.



سيظل المتابعون قادرين على العثور على قناتك ولكنهم سيشاهدون رسالة نظام تفيد بحذف قناتك، ستظل تحديثاتك السابقة متاحة من هواتفهم.



لن يتمكن غير المتابعين (مثل المشاهدين) من رؤية قناتك أو تحديثاتك.




لن يتمكنوا من العثور على قناتك في البحث، حيث لن يعد بإمكان الأشخاص الجدد متابعة قناتك، ولن يعمل رابط المشاركة الخاص بك.



كيفية حذف قناة WhatsApp الخاصة بك


افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي



انتقل إلى علامة التبويب "التحديثات" على الهاتف المحمول أو صفحة "القنوات" على الويب، وابحث عن قناتك وانقر عليها أو انقر فوقها لفتحها.




انقر فوق اسم قناتك، ثم حذف القناة > حذف.




أدخل رقم هاتفك للتأكيد، ثم اضغط أو انقر فوق "حذف".



بمجرد الحذف بنجاح، سترى الرسالة "لقد حذفت قناتك" في علامة التبويب "التحديثات".











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