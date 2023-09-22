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هل تناسب حافظات Iphone 14 إصدار أيفون 15؟ تقرير يجيب

9/22/2023 12:37:46 AM
(MENAFN- Youm7) تتمتع سلسلة iPhone 14 وiPhone 15 بأحجام عرض متطابقة، ولكن هناك اختلافات طفيفة في أبعادها الإجمالية بسبب تغييرات التصميم، وقد أدى ذلك إلى طرح سؤال شائع حول ما إذا كانت الحافظات المصممة لجهاز iPhone 14 ستناسب طرازات iPhone 15.



الإجابة على هذا السؤال ليست واضحة وتعتمد على ما إذا كنت تبحث عن الخيار المثالي أو المناسب، وفقا لتقرير digital trend .



تتكون سلسلة iPhone 15 من أربعة نماذج، تمامًا مثل سلسلة iPhone 14 ، وهذه هي iPhone 15 مقاس 6.1 بوصة، وiPhone 15 Plus مقاس 6.7 بوصة، و iPhone 15 Pro مقاس 6.1 بوصة ، وiPhone 15 Pro Max مقاس 6.7 بوصة.



أسعار سلسلة iPhone 15 هي نفس أسعار الموديلات السابقة، وتأتي مع العديد من التحسينات ، وتم تصنيع iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max من التيتانيوم، في حين أن iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max مصنوعان من الفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى ذلك، أصبح لدى iPhone 15 وiPhone 15 Plus الآن ميزة dynamic island لأول مرة.






هل تناسب حافظات iPhone 14 هاتف iPhone 15؟


تبلغ أبعاد iPhone 14 5.78 × 2.82 × 0.31 بوصة (147 × 72 × 7.8 ملم)، بينما تبلغ أبعاد iPhone 15 5.81 × 2.82 × 0.31 بوصة (147.6 × 71.6 × 7.8 ملم).



يعد iPhone 15 أطول قليلاً من iPhone 14 من حيث الارتفاع الإجمالي، لكن كلا الطرازين لهما نفس العرض والعمق، ويزن iPhone 15 أيضًا 6.02 أونصة (171 جرامًا) أقل قليلاً من iPhone 14 الذي يزن 6.07 أونصة (172 جرامًا).



بسبب الارتفاع وحده، لن تعمل حافظات iPhone 14 مع iPhone 15 ، وأفضل رهان لك هو شراء حافظة iPhone 15 جديدة والانتظار.







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