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فى 7 خطوات.. تعرف على كيفية تنزيل Ipados 17 على جهاز Ipad

9/22/2023 12:37:46 AM
(MENAFN- Youm7) على الرغم من أننا لم نر أي أجهزة iPad جديدة هذا العام، فقد أطلقت شركة Apple للتو العنان لنظام iPadOS 17 ، وهو تحديث رئيسي لنظام تشغيل الأجهزة اللوحية الخاص بها والذي يعد بحياة جديدة في أي طراز iPad حديث تمتلكه بالفعل.



بمجرد تثبيت iPadOS 17، ستتمكن من الاستمتاع بميزات شاشة قفل iPhone على الشاشة الأكبر، بالإضافة إلى الأدوات التفاعلية التي جاءت أيضًا إلى iPhone في تحديث iOS 17 لهذا العام ، بالإضافة إلى ذلك، يتميز iPadOS 17 ببعض التحسينات الرائعة على Stage Manager، وتطبيق صحي جديد بحجم الجهاز اللوحي، ودعم PDF محسّن بشكل كبير في الملاحظات، وحتى خلفية خلفية من عصر iPad الأصلى.



مثل نظيره iPhone، يترك iPadOS 17 عددًا قليلاً من أجهزة iPad الأقدم من Apple خلفه، ولكن هذا أمر متوقع.



إذا كنت لا تزال تستخدم أول جهاز iPad Pro من عام 2015 أو جهاز iPad Pro مقاس 9.7 بوصة في أوائل عام 2016، فإن iPadOS 16 هو نهاية الطريق بالنسبة لك. وينطبق الشيء نفسه أيضًا على الجيل الخامس من iPad الذي تم إصداره في أوائل عام 2017.



ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن هذه هي القيم المتطرفة الوحيدة، ويدعم iPadOS 17 كل جهاز iPad تم إصداره بعد يونيو 2017، بدءًا من iPad Pro مقاس 10.5 بوصة والجيل الثاني مقاس 12.9 بوصة والجيل السادس من iPad في أوائل عام 2018.



وبطبيعة الحال، لن تكون جميع الميزات الجديدة في iPadOS 17 متاحة في هذه الطرازات القديمة، وتتطلب بعض الميزات، مثل ردود الفعل والإيماءات في مكالمات الفيديو ومسافة الشاشة، جهاز iPad مزودًا بكاميرا TrueDepth،
ويتطلب البعض الآخر، مثل تحسينات التصحيح التلقائي للوحة المفاتيح، السيليكون الأكثر قوة الموجود في الموديلات الأحدث.



قم بعمل نسخة احتياطية لجهاز iPad الخاص بك


من الجيد دائمًا التأكد من أن لديك نسخة احتياطية قبل تثبيت أي إصدار رئيسي من iPadOS. على الرغم من أن مشكلات التحديث نادرة هذه الأيام، إلا أنها لم يسمع بها أحد تمامًا، وإذا تأثرت بها، فسوف يسعدك اتخاذ الاحتياطات الإضافية.





يمكنك العثور على الإرشادات حول كيفية عمل نسخة احتياطية لجهاز iPad .



تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه لا يمكنك استعادة نسخة احتياطية تم إنشاؤها من إصدار أحدث من iPadOS على جهاز iPad يعمل بإصدار أقدم ، إذا كنت تستخدم iCloud لعمل نسخة احتياطية لجهاز iPad، فقد ترغب أيضًا في الاحتفاظ بنسخة احتياطية إضافية من iPadOS 16 على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي فقط في حالة احتياجك إلى العودة لاحقًا لسبب ما.



ويتم تخزين أحدث ثلاث نسخ احتياطية لجهاز iPad فقط في iCloud، وبما أن جهاز iPad الخاص بك يقوم بالنسخ الاحتياطي تلقائيًا كل 24 ساعة، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن تختفي النسخة الاحتياطية لنظام iPadOS 16 من iCloud.





كيفية تثبيت iPadOS 17 على جهاز iPad


نظرًا لأن معظم الأشخاص لديهم التحديثات التلقائية ممكّنة افتراضيًا، فمن المحتمل أن يجد iPadOS 17 طريقه إلى جهاز iPad الخاص بك – في النهاية. ومع ذلك، قد يستغرق هذا بعض الوقت حتى يظهر، لذا إذا كنت ترغب في الحصول عليه عاجلاً، فمن الأفضل الانتقال إلى تطبيق الإعدادات وتنزيله يدويًا. إليك الطريقة.



الخطوة 1: افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPad.



الخطوة 2: حدد عام .



الخطوة 3: حدد تحديث البرنامج .



الخطوة 4: افتراضيًا، سيقدم لك جهاز iPad آخر تحديث لأي إصدار iPadOS رئيسي تستخدمه. على الرغم من أنك لا تحتاج بالضرورة إلى التحديث إلى ذلك أولاً، فإننا نوصي بالقيام بذلك كخطوة وسيطة إذا كنت قادمًا من إصدار أقدم بكثير، مثل iPadOS 15 أو حتى إصدار مبكر من iPadOS 16.



ومع ذلك، طالما أنك تستخدم iPadOS 16.4 أو أحدث، فأنت آمن للانتقال مباشرة إلى iPadOS 17، وفي هذه الحالة يمكنك الانتقال إلى الخطوة التالية.



الخطوة 5: ضمن "متاح أيضًا"، حدد iPadOS 17.0 .



الخطوة 6: عندما يظهر تحديث iPadOS 17 على الشاشة التالية، حدد تنزيل وتثبيت ووافق على شاشات الشروط والأحكام التي تظهر لبدء تثبيته.



الخطوة 7: قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ساعة أو أكثر لتنزيل الإصدار التجريبي من iPadOS 17 وإعداده ثم تثبيته على جهاز iPad ، وبمجرد اكتمال هذه العملية، سيتم إعادة تشغيل جهازك وينقلك عبر السلسلة المعتادة من شاشات الترحيب والإعداد.







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