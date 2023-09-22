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تعرف على ميزة مرور واتس آب الجديدة.. تفرق إيه عن نظام تحقق OTP ؟

9/22/2023 12:37:46 AM
(MENAFN- Youm7) يختبر واتساب ميزة مفتاح مرور جديدة مع بعض مختبري النسخة التجريبية على نظام أندرويد، حيث تنشر منصة المراسلة الفورية الشهيرة المملوكة لشركة ميتا بالفعل التحقق من OTP المستند إلى الرسائل القصيرة لتسجيل الدخول إلى حسابات واتساب.



ومع ذلك، قد تكون هناك حالات لا يتوفر فيها اتصال محمول أو إنترنت وتحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب واتساب الخاص بك على جهاز آخر.



في السيناريوهات التي لا يمكنك فيها الحصول على كلمة المرور لمرة واحدة عبر الرسائل القصيرة على جهازك الأساسي، هنا يأتي دور مفاتيح المرور.



بدأ تطبيق واتساب في طرح ميزة Passkeys لعدد محدود من مختبري الإصدار التجريبي من أندرويد.



ومن المتوقع أن يتم طرح الإصدار الثابت من الميزة لجميع المستخدمين مع تحديث مستقبلي.



سيتمكن المستخدمون الذين يمكنهم الوصول بالفعل إلى الميزة في خيار الحساب بقائمة الإعدادات من العثور على نقطة دخول جديدة لتكوين مفتاح المرور الخاص بهم.





كيف يمكن أن تختلف مفاتيح مرور WhatsApp عن التحقق من OTP؟


وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، ستكون ميزة مفتاح المرور طريقة أبسط لتسجيل الدخول إلى حسابات واتساب بأمان.



ستستخدم مفاتيح مرور واتساب مجموعة من الأرقام أو الأحرف لتأكيد هويتك، كما ستضمن الميزة أيضًا إمكانية التحقق من الأجهزة المعتمدة فقط.



ومن خلال هذه الميزة، سيسمح واتساب للمستخدمين بإضافة معلومات بيومترية، مثل بصمة الإصبع أو الوجه أو حتى قفل الشاشة، للتحقق من هويتهم.



يمكن إنشاء مفاتيح المرور وتخزينها بشكل آمن في مدير كلمات المرور المتوافق، حيث يسمح ذلك للمستخدمين بالوصول بسهولة إلى مفاتيح المرور مع الحفاظ على وسائل الحماية لمنع الوصول غير المصرح به.



وفي الوقت نفسه، يختلف نظام التحقق من OTP القائم على الرسائل القصيرة قليلاً. عندما يحاول المستخدمون تسجيل الدخول إلى حساب WhatsApp الخاص بهم (من الأجهزة الأساسية والثانوية)، يتعين على المستخدمين إدخال رقم لتلقي كلمة مرور لمرة واحدة (OTP).



يرسل واتساب كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) اللازمة للتحقق من الحساب إلى الرقم المعني، كما يجب على المستخدمين إدخال كلمة مرور OTP لتسجيل الدخول إلى حساب واتساب الخاص بهم.



ومع ذلك، سيتم إنشاء مفاتيح المرور من قبل المستخدمين وسيتم تخزينها في مدير كلمات المرور، كما لن يحتاج المستخدمون إلى الوصول إلى بيانات التحقق هذه (مثل كلمات المرور لمرة واحدة التي تعتمد على الاتصال الخلوي أو الإنترنت) ولكن ستكون معهم طوال الوقت.



كيف تعمل مفاتيح مرور واتساب؟


تقدم جوجل بالفعل نظامًا مشابهًا لـ Gmail وبدلاً من كلمات المرور التقليدية، يسمح هذا النظام للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى حساباتهم باستخدام المصادقة البيومترية القائمة على بصمات الأصابع.



يتم تخزين مفاتيح المرور في مدير كلمات المرور الخاص بالجهاز، كما تستخدم معظم أجهزة أندرويد دعم الملء التلقائي من جوجل.



ومن المتوقع أيضًا أن يحصل مستخدمو آيفون على مفاتيح مرور واتساب والتي من المحتمل أن يتم تخزينها في iOS Keychain.



قد يستخدم واتساب أيضًا تطبيقات إدارة كلمات المرور التابعة لجهات خارجية مثل -- 1Password وDashlane وغيرها لتخزين مفاتيح المرور.









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