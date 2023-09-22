فلاي دبي تطلق رحلات يومية إلى لانكاوي وبينانغ في ماليزيا

فلاي دبي تطلق رحلات يومية إلى لانكاوي وبينانغ في ماليزيا
التاريخ
9/22/2023 12:37:41 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت فلاي دبي أنها ستبدأ رحلات يومية إلى جزيرتي لانكاوي وبينانغ في ماليزيا لتصبح أول ناقلة من الإمارات والشرق الأوسط تخدم هاتين المدينتين برحلات جوية مباشرة من الإمارات والمنطقة.
ستبدأ الرحلات إلى مطار بينانغ الدولي ( PEN ) ومطار لانكاوي الدولي ( LGK ) اعتبارًا من 10 فبراير 2024. وسيتم تشغيل الرحلات إلى لانكاوي بتوقف قصير في بينانغ، ما يوفر للمسافرين من دولة الإمارات والمنطقة خيارات سفر مريحة عبر مركز الطيران في دبي. وتعليقاً على إطلاق الرحلات، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: «نحن سعداء بنمو شبكتنا وعملياتنا في جنوب شرق آسيا مع إطلاق رحلاتنا إلى لانكاوي وبينانغ. تعد الرحلات من مركز الطيران في دبي إلى وجهات العطلات الشهيرة أمر حيويًا للسياحة وحركة التجارة. تمتاز هذه الوجهات في ماليزيا بالتنوع الثقافي والأنشطة الترفيهية وفرص الاستثمار. ونتوقع أن تحظى رحلاتنا الجديدة بطلب عال ليس فقط من دولة الإمارات، بل من دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأوروبية أيضًا». وقال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية للإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية في فلاي دبي: «تعد ماليزيا سوقا في غاية الأهمية بالنسبة إلى فلاي دبي، ويسعدنا أن نرى هذه الرحلات باتت حقيقة واقعة.
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