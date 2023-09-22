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فلاي دبي تطلق رحلات يومية إلى لانكاوي وبينانغ في ماليزيا

9/22/2023 12:37:41 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬فلاي‭ ‬دبي‭ ‬أنها‭ ‬ستبدأ‭ ‬رحلات‭ ‬يومية‭ ‬إلى‭ ‬جزيرتي‭ ‬لانكاوي‭ ‬وبينانغ‭ ‬في‭ ‬ماليزيا‭ ‬لتصبح‭ ‬أول‭ ‬ناقلة‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تخدم‭ ‬هاتين‭ ‬المدينتين‭ ‬برحلات‭ ‬جوية‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬والمنطقة‭.‬

ستبدأ‭ ‬الرحلات‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬بينانغ‭ ‬الدولي‭ (‬ PEN ‭) ‬ومطار‭ ‬لانكاوي‭ ‬الدولي‭ (‬ LGK ‭) ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭. ‬وسيتم‭ ‬تشغيل‭ ‬الرحلات‭ ‬إلى‭ ‬لانكاوي‭ ‬بتوقف‭ ‬قصير‭ ‬في‭ ‬بينانغ،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬للمسافرين‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬والمنطقة‭ ‬خيارات‭ ‬سفر‭ ‬مريحة‭ ‬عبر‭ ‬مركز‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬دبي‭. ‬وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬الرحلات،‭ ‬قال‭ ‬غيث‭ ‬الغيث،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لفلاي‭ ‬دبي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بنمو‭ ‬شبكتنا‭ ‬وعملياتنا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬رحلاتنا‭ ‬إلى‭ ‬لانكاوي‭ ‬وبينانغ‭. ‬تعد‭ ‬الرحلات‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬إلى‭ ‬وجهات‭ ‬العطلات‭ ‬الشهيرة‭ ‬أمر‭ ‬حيويًا‭ ‬للسياحة‭ ‬وحركة‭ ‬التجارة‭. ‬تمتاز‭ ‬هذه‭ ‬الوجهات‭ ‬في‭ ‬ماليزيا‭ ‬بالتنوع‭ ‬الثقافي‭ ‬والأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬وفرص‭ ‬الاستثمار‭. ‬ونتوقع‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬رحلاتنا‭ ‬الجديدة‭ ‬بطلب‭ ‬عال‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والأسواق‭ ‬الأوروبية‭ ‬أيضًا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬سودير‭ ‬سريداران،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأول‭ ‬للعمليات‭ ‬التجارية‭ ‬للإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وإفريقيا‭ ‬وشبه‭ ‬القارة‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬فلاي‭ ‬دبي‭: ‬‮«‬تعد‭ ‬ماليزيا‭ ‬سوقا‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬فلاي‭ ‬دبي،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬هذه‭ ‬الرحلات‭ ‬باتت‭ ‬حقيقة‭ ‬واقعة‭. ‬

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