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واشنطن تمنح إقامات وتصاريح عمل مؤقتة لنحو نصف مليون فنزويلي

9/22/2023 12:36:07 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الحكومة الأميركية السماح لـ 472 ألف فنزويلي بالبقاء في الولايات المتحدة والعمل بشكل قانوني لمدة 18 شهرا نظرا لعدم الاستقرار والظروف غير الآمنة في بلادهم.
وقامت إدارة الرئيس جو بايدن بتمديد وإعادة تخصيص برنامج «حماية مؤقتة (تي بي إس)» لصالح الفنزويليين الذين كانوا في الولايات المتحدة قبل نهاية يوليو 2023، ومنحهم حماية مؤقتة من الترحيل بالإضافة إلى حصولهم على تصاريح العمل، على ما أفادت وزارة الأمن الداخلي في بيان.
وأرجع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس القرار إلى «تزايد عدم الاستقرار في فنزويلا وانعدام الأمن».
وأوضح أن هناك حوالي 242.700 مواطن فنزويلي مستفيد من البرنامج في وضعيته الحالية، فضلا عن استفادة نحو 472.000 فنزويلي آخرين يعيشون في الولايات المتحدة ويمكنهم التقدم للاستفادة من قرار إعادة التخصيص في هذا البرنامج.
ووضعت الإدارة الأميركية هذا البرنامج من قبل الكونغرس للأجانب، وهو إجراء يحول دون ترحيل مواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات أو غيرها من الظروف الاستثنائية.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من سبعة ملايين شخص غادروا فنزويلا مع انهيار اقتصاد شركة النفط العملاقة في عهد الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013.
وكانت الولايات المتحدة من بين عشرات الدول التي رفضت إعادة انتخاب مادورو في عام 2018.
وقد شمل برنامج الحماية المؤقتة مواطني فنزويلا لأول مرة في عام 2021.

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