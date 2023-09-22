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مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين رئيس لأركان الجيش بعد عقبات جمهورية

9/22/2023 12:36:07 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مجلس الشيوخ الأميركي تعيين الجنرال راندي جورج رئيسا لأركان الجيش والجنرال إريك سميث قائدا لمشاة البحرية، بعد تأخر اشهر في الوقت الذي تحرك فيه المشرعون لتأكيد تعيينات بعض من كبار الضباط التي كان يعرقلها سيناتور جمهوري.
وصادق مجلس الشيوخ على تعيين الجنرال تشالز براون في منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، كما صادق المجلس على تعيين جورج قائدا للجيش بأغلبية 96 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد.
واستخدم زعيم الأغلبية الديموقراطي تشاك شومر مناورة إجرائية لتجنب عقبة وضعها السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل.
وبدأ توبرفيل في عرقلة التعيينات في المناصب العليا بالبنتاغون في مارس الماضي احتجاجا على سياسة وزارة الدفاع التي تم سنها العام الماضي وتنص على توفير إجازة مدفوعة الأجر وتعويض للنفقات للعسكريات اللاتي يسافرن لإجراء عمليات إجهاض.
ولا يعالج الإجراء الذي اتخذه شومر المئات من الترقيات العسكرية الأخرى التي لاتزال متعثرة بسبب توبرفيل.

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