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الاتحاد الأوروبي يسعى لـ تحريك محادثات نووي إيران

9/22/2023 12:36:07 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت إيران والاتحاد الأوروبي أهمية مواصلة المحادثات لإحياء الاتفاق النووي 2015 ورفع العقوبات عن إيران خلال اجتماع في نيويورك على هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن الوزير حسين أمير عبداللهيان والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل تبادلا وجهات النظر حول خطوات جديدة مقترحة لتحقيق هذه الأهداف في اجتماع عقد أول من أمس.
وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا أيضا أحدث تطورات المفاوضات النووية وتقدمها، بالإضافة إلى أحدث التطورات في العلاقات الثنائية وفي الشؤون الإقليمية والدولية.
وذكر البيان أن مسؤول الاتحاد الأوروبي، بصفته منسق المفاوضات النووية، أعرب عن استعداده لمتابعة المحادثات وإجراء المفاوضات اللازمة.
كما اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات ملموسة وفقا للإطار المتفق عليه وتمهيد الطريق لتحقيق أقصى قدر من التفاهم بين جميع الأطراف.
كما أعرب الجانب الأوروبي عن رضاه بشأن عملية تبادل السجناء التي تمت حديثا بين طهران وواشنطن، وتم إطلاعه على عملية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى تقييم الجانب الإيراني للمحادثات السياسية مع مجموعة «إي3» التي تضم فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
على صعيد آخر، قضت محكمة إيرانية أمس بالإعدام بحق رجل من طاجيكستان أدين بتنفيذ هجوم مسلح على مزار ديني في أغسطس الفائت أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجاء الهجوم على ضريح «شاه جراغ» في مدينة شيراز، مركز محافظة فارس في جنوبي إيران، بعد أقل من عام على هجوم استهدف الموقع نفسه وأعلن تنظيم «داعش» المسؤولية عنه فيما بعد. واعتقل تسعة مشتبه بهم، وجميعهم أجانب، عقب الهجوم الذي وقع في 13 أغسطس وأدى إلى مقتل شخصين وجرح سبعة آخرين.
وأصدر القضاء حكمين بالإعدام بحق المشتبه به الرئيسي رحمة الله نوروزف من طاجيكستان الذي ينتمي لتنظيم «داعش»، حسبما نقل موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية امس.
وأدين بتهم «الحرابة» و«التحريض والتآمر على أمن البلاد».
وحكم على رجلين آخرين بالسجن خمسة أعوام والترحيل من البلاد بتهمة «المشاركة في تجمعات والتواطؤ بنية المساس بأمن الدولة».

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