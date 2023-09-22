Friday, 22 September 2023 08:36 GMT

هجوم صاروخي روسي واسع النطاق على أوكرانيا وزيلينسكي في واشنطن لـ مزيد من الأسلحة

9/22/2023 12:36:07 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذرت اوكرانيا من «أشهر صعبة» في أعقاب هجوم صاروخي «واسع النطاق» شنته روسيا على مختلف أنحاء البلاد، في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن لطلب مزيد من الاسلحة. وزار الرئيس زيلينسكي إلى الكونغرس الأميركي حيث يبحث النواب في مساعدات عسكرية وإنسانية جديدة محتملة، ثم التقى الرئيس جو بايدن.
وفي الوقت نفسه، بدأ حل في اوروبا لمسألة نقل الحبوب الأوكرانية التي حظرتها روسيا في البحر الأسود والخاضعة لحظر من كل من وارسو وبراتيسلافا وبودابست خلافا لتوصية الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت براتيسلافا وكييف أنهما اتفقتا على آلية، ووعدت پولندا التي اعلنت نتيجة هذه الأزمة أنها لن تقوم بعد الآن بتسليم اسلحة لأوكرانيا، بإجراء مفاوضات.
لكن الرئيس الپولندي اندريه دودا اعتبر أن تصريحات رئيس وزرائه في شأن توقف وارسو عن تسليح اوكرانيا «قد أسيء فهمها».
وفي أوكرانيا، خلف وابل جديد من صواريخ كروز الروسية قتلى في خيرسون في الجنوب، وعدد من الجرحى في العاصمة كييف.
واعلن زيلينسكي على تليغرام «تم إسقاط معظم الصواريخ، معظمها وليس كلها» داعيا الغرب إلى تسليم بلاده المزيد من الأنظمة المضادة للطائرات. ومع قرب حلول فصل الشتاء، تخشى السلطات في كييف تكرار روسيا استراتيجية اعتمدتها عام 2022 قامت على استهداف منشآت الطاقة من أجل قطع الكهرباء والتدفئة عن السكان.
وفي هذا الصدد، كتب معاون مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أوليكسي كوليبا على تلغرام « شنت روسيا هجوما هائلا على أوكرانيا... تنتظرنا أشهر صعبة مقبلة: روسيا ستواصل مهاجمة منشآت الطاقة والمنشآت الأساسية الأوكرانية».
وفي خاركيف كبرى مدن شمال شرق اوكرانيا، لحقت أضرار بالورش والمصانع وأصيب شخصان، بحسب السلطات. وللمرة الأولى منذ ستة أشهر، تضررت منشآت للطاقة في غرب أوكرانيا ووسطها جراء الغارات الروسية، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة، وفق ما أوضح المزود الأوكراني اوكرنارغو على تليغرام.
اما في مدينة خيرسون جنوبا فقد استهدفت مناطق سكنية ليلا مما أوقع ثلاثة قتلى وخمسة جرحى. وفي العاصمة كييف، أصابت شظايا صواريخ سبعة أشخاص بينهم فتاة تبلغ تسع سنوات. ووقعت هذه الهجمات بعد ساعات من إعلان موسكو إسقاط ما مجموعه 22 مسيرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، وفوق البحر الأسود وفي منطقتي بيلغورود وأوريل. من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف مطارا عسكريا روسيا بالقرب من بلدة ساكي في شبه جزيرة القرم خلال ليل أمس الاول بمسيرات وصواريخ.
من جهتها، أعلنت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم أن الدفاعات الروسية المضادة للطائرات أحبطت هذا الهجوم الذي شنته أوكرانيا، مما أدى إلى تكثيف الضربات على شبه الجزيرة التي ضمتها وفي البحر الأسود.

MENAFN22092023000130011022ID1107117941

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث