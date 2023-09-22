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محادثات بناءة بين أذربيجان والانفصاليين حول ناغورني قره باغ

9/22/2023 12:36:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) لم يصمد وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ كثيرا، حيث قالت روسيا إنها رصدت خمسة انتهاكات غداة إعلانه في اطار استسلام الانفصاليين الأرمينيين إثر هجوم مباغت لأذربيجان.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان امس «منذ التوصل الى اتفاق وقف العمليات الحربية، رصدت خمسة انتهاكات لوقف اطلاق النار في منطقتي شوشا (انتهاكان) وماردكرت (ثلاثة)».
وتحدث أروتيـــــون غاسباريان، وهو رجل أعمال من ستيباناكيرت، عن تبادل لإطلاق النار خارج المدينة وقال «نحن نجلس في المنزل وننتظر نتائج المفاوضات (في يفلاخ). جميع سكان المدينة يجلسون في منازلهم أو في حدائقهم وينتظرون».
جاء ذلك فيما أبدى كل من أذربيجان والانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ استعدادهم لمواصلة المحادثات التي انطلقت امس غداة إعلان باكو انتصارها في عملية عسكرية سريعة شنتها في الإقليم المتنازع عليه منذ عقود.
ووصفـت الرئاســــة الأذربيجانية المحادثات التي استمرت لنحو ساعتين في مدينة يفلاخ على بعد 295 كلم غرب العاصمة باكو بأنها «بناءة».
وأفادت بأن اجتماعا جديدا سيعقد «في أسرع وقت ممكن».
وقال الانفصاليــــون في بيان «شدد الطرفان خصوصا على ضرورة مناقشة كل المشاكل القائمة في اجواء سلمية وأعربا عن استعدادهما لمواصلة الاجتماعات».
ووصلت قافلة من السيارات السوداء الرباعية الدفع إلى مكان المفاوضات، تلتها آلية يعلوها العلم الروسي وحملت لوحات تسجيل للجيش الروسي. وبعد ذلك جلس ستة رجال يرتدون بدلات حول طاولة، بينهم ممثل ناغورني قره باغ، ديفيد ملكوميان.
وأكد حكمت حاجييف مستشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قبيل المحادثات أن باكو ترغب في «إعادة الإدماج السلمي للأرمن في قره باغ وتدعم أيضا عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان».
وسمع دوي إطلاق نار مجهول المصدر في ستيباناكيرت مع بدء المحادثات في يفلاخ، بحسب ما أكد مراسل وكالة فرانس برس في المكان.
تزامنا، أعلن غيغام ستيبانيان رئيس الهيئة الانفصالية للدفاع عن حقوق الانسان في ناغورني قره باغ أن شوارع عاصمة الاقليم ستيباناكيرت «امتلأت بنازحين جائعين وخائفين»، وذلك غداة استسلام هذه المنطقة الانفصالية التي تسكنها غالبية أرمينية لأذربيجان بعد 24 ساعة من المعارك.
وقال على منصة «إكس» إن «الناس يبحثون بيأس بعضهم عن بعض ويجرون اتصالات للحصول على أخبار عن أقربائهم».
وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأذربيجاني أن تضمن باكو «حقوق وأمن» الأرمن في ناغورني قره باغ، حيث يشكلون الأغلبية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل عدد من عناصر قوة حفظ السلام جراء إطلاق نار استهدف السيارة التي كانوا يستقلونها.
وأكدت أذربيجان امس مقتل ستة جنود روس من قوة حفظ السلام خلال الهجوم في ناغورني قره باغ.
وتقدم رئيس أذربيجان إلهام علييف بـ«اعتذار» من الرئيس فلاديمير بوتين عن مقتل الجنود بالرصاص، وفق ما أعلن الكرملين.
من جهتها، أكدت أرمينيا أنها لا تخطط لعمليات إجلاء جماعية، ولكن أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في مقابلة تلفزيونية أن بلاده مستعدة لاستقبال «40 ألف عائلة» من اللاجئين عند الحاجة، مؤكدا في المقابل عدم وجود «تهديد مباشر» على السكان المحليين.
وقال نيكول باشينيان «لقد حجزنا غرفا في فنادق، واعددنا أمكنة لاستقبالهم. اعددنا كل شيء لاستقبال اكثر من 40 الف عائلة» من الاقليم ذي الغالبية الأرمينية.
الى ذلك، أكد باشينيان أن السكان المدنيين في قره باغ لا يواجهون «تهديدا مباشرا» في الوقت الراهن. وقال «اليوم، لا أرى تهديدا مباشرا يطول السكان المدنيين في ناغورني قره باغ».
وأضاف أن «نظام وقف اطلاق النار في ناغورني قره باغ صامد في شكل عام. حصلت انتهاكات معزولة، ولكن الوضع مستقر عموما».
واتهمت أرمينيا أذربيجان أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بارتكاب «تطهير عرقي» و«جرائم ضد الإنسانية» في ناغورني قره باغ بعد العملية العسكرية التي شنتها قوات باكو.
وقال أمين المظالم لشؤون حقوق الانسان في المنطقة غيغام ستيبانيان إنه «تم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من مناطق إقامتهم الأصلية» في ناغورني قره باغ بينهم نساء وأطفال ومسنون.
وتولت قوة حفظ السلام الروسية المنتشرة في هذه المنطقة تأمين خدمات الرعاية لنحو 5000 شخص من هؤلاء.
إلى ذلك، لليوم الثاني، تجمع متظاهرون خارج مقر رئيس الوزراء ووقعت مواجهات بينهم وبين الشرطة.
وطالب الكثير من المتظاهرين برحيل باشينيان، ومنهم سركيس هياتس البالغ 20 عاما الذي قال إن باشينيان «يجب أن يرحل... نحن نخسر وطننا وشعبنا».
ودعا باشينيان الأرمينيين إلى سلوك «الطريق» نحو السلام، حتى لو «لم يكن سهلا».

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