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ترامب يتصدر منافسيه الجمهوريين في السباق الرئاسي ويتعادل مع بايدن

9/22/2023 12:36:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حظي الرئيس السابق دونالد ترامب بدعم حشد كبير من مؤيديه خلال توقفه في أحد مطاعم «بيتندورف» بولاية أيوا، حيث قام بتوزيع البيتزا على الحاضرين.
وأحدث ترامب المزيد من التفاعل في ولاية أيوا بسبب تصريحاته التي تعهد فيها، ردا على أزمة الحدود المتفاقمة، بتنفيذ «أكبر عملية ترحيل داخلي في التاريخ الأميركي» إذا تم انتخابه رئيسا العام المقبل.
وتوقف الرئيس السابق في مطعم Treehouse Pub & Eatery بعد أن حضر عدة فعاليات في الولاية، وقوبل بهتافات عالية مثل: «U-S-A» و«فخور بكوني أميركيا».
وفي هذه الأثناء، حافظ ترامب على تقدمه القوي على خصومه الجمهوريين في ولاية أيوا، حيث أظهر استطلاع «فوكس بيزنس» حصوله على دعم بنسبة 46% بين المشاركين المحتملين في المؤتمرات الحزبية، بينما تعادل مع الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
وأظهر الاستطلاع أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس جاء في المرتبة الثانية بنسبة 15%، وحلت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ثالثة بنسبة 11%.
من جانب آخر، حدد القضاء الأميركي 3 أكتوبر المقبل موعدا لمثول هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي، شخصيا أمام محكمة في ديلواير في شرق الولايات المتحدة لتوجيه الاتهام إليه رسميا بحيازة سلاح بطريقة غير قانونية.
ورفض القاضي طلبا تقدم به هانتر بايدن، المقيم في كاليفورنيا في غرب البلاد، للمثول عبر تقنية الفيديو، وبعدما حدد موعد الجلسة في 26 الجاري، وافق القاضي على طلب الدفاع إرجاءها مدة أسبوع إلى 3 أكتوبر المقبل.

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