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بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض ويوافق على تزويد أوكرانيا بقدرات كبيرة للدفاع الجوي

9/22/2023 12:36:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا في البيت الأبيض.
وقال زيلينسكي، الذي زار واشنطن خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78، إن هذه الزيارة «بالغة الأهمية»، في وقت تسعى كييڤ إلى إقناع بايدن وخصوصا الكونغرس بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية والمالية إليها في مواجهة روسيا.
وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا قدرات كبيرة للدفاع الجوي، لكن بدون تزويدها في المرحلة الراهنة صواريخ «أتاكمس» البعيدة المدى التي تطالب بها.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان في مؤتمر صحافي إن الرئيس بايدن «قرر أنه لن يزود (كييڤ) صواريخ أتاكمس، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلا».
وقبل ذهابه إلى البيت الأبيض، زار زيلينسكي وزارة الدافع الأميركية (الپنتاغون) بعدما حذر في الكونغرس هناك النواب الجمهوريين المترددين في إقرار حزمة جديدة من المساعدات الكبرى لأوكرانيا، من أن بلاده تواجه خطر خسارة الحرب أمام روسيا في حال توقف تدفق الدعم.
وكتب الرئيس الأوكراني بحسابه على منصة «إكس»: «شددت على ان انتصار أوكرانيا يضمن ألا تزعزع روسيا ولا أي ديكتاتورية أخرى استقرار العالم الحر».
وأضاف «للانتصار يجب ان نبقى موحدين»، في وقت يدرس الكونغرس حزمة جديدة محتملة من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.

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