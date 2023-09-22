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تشالز الثالث يدعو إلى اتفاق فرنسي ـ بريطاني جديد معا قدراتنا غير محدودة لمواجهة التحديات المقبلة

9/22/2023 12:36:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الملك تشالز الثالث إن بريطانيا وفرنسا تتشاركان مسؤولية حماية الديموقراطية في أوروبا وضمان تصدي العالم لتغير المناخ في إطار ما وصفه بأنه «اتفاق من أجل الاستدامة».
وقال الملك تشالز بلغة فرنسية سليمة في ثاني ايام زيارته الملكية الرسمية الى باريس «(عندما نكون) معا، تكون قدراتنا غير محدودة»، وذلك في أول خطاب لعاهل بريطاني أمام البرلمان الفرنسي بمجلسيه.
وأضاف «ذلك هو السبب في ضرورة حمايتنا للاتفاق الودي والاعتناء به. من أجل الأجيال القادمة، يصبح اتفاقا من أجل الاستدامة للتصدي بشكل أكثر كفاءة للضرورة الملحة المتعلقة بالمناخ والتنوع».
والاتفاق الودي هو تحالف يعود تاريخه إلى 1904، حيث وضع حدا لقرون من الصراعات العسكرية بين فرنسا وبريطانيا، ولكي تصبح القوتان الأوروبيتان في صف واحد خلال الحربين العالميتين. وقال الملك تشالز إنه مع وقوع «عدوان غير مبرر» من روسيا في غزو أوكرانيا منذ 18 شهرا، يواجه البلدان من جديد نشوب حرب في القارة.
وأضاف «معا، لا تتزعزع عزيمتنا بشأن انتصار أوكرانيا».
وأوضح خلال مأدبة رسمية في قصر فرساي أمس الأول «لابد أن ننعش صداقتنا لتكون على قدر تحديات القرن الحادي والعشرين».
وملك بريطانيا حريص على السير على خطى والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وأشار إلى ما كانت تكنه من محبة عميقة لفرنسا.
وزار الملك تشالز وزوجته الملكة كاميلا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت كاتدرائية نوتردام في باريس لمشاهدة أعمال الترميم في أعقاب حريق مهول اندلع في عام 2019 وأدى إلى تدمير سقفها.

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