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((فقه الواقع))

9/22/2023 12:35:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) في كل مكان وزمان وفي كل الأعمال المحورية، هناك فرصتان إما للنجاح أو للفشل، ولا وجود إطلاقا للأماكن او الأزمنة أو الأعمال الرمادية، فالأبعاد الثلاثية أو الخطط البديلة أو الطرق الموازية قد تكون في الأوضاع والأشياء الاختيارية والجوازية وليس في الأمور المفصلية والمصيرية اللازمة والملزمة.
دائما هناك قطبان لكل معادلة وفريقان لكل معاملة، فريق ناجح أو أقرب للنجاح من قربه للفشل، وأيضا فريق فاشل أو أقرب للفشل من قربه للنجاح، وهو ما أسميه أنا «فريق اللامبالاة».
ونحن دائما ندعم فريق النجاح ونؤيده ونشد على أيدي أصحابه ونحاول كذلك نقد وتوجيه وتصويب أعمال فريق الفشل ومساعدته على النجاح.
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وبذلك، نجد أن هناك انتشارا واسعا بين «فرق اللامبالاة» للكثير من المفاهيم غير المفهومة والأفهام المغلوطة بشكل عشوائي وغير منطقي إطلاقا.
والتي تنطبق عليها فعلا المقولة الشهيرة «ليس كل صحيح شائعا وليس كل شائع صحيحا» وهذا مما قد يشكل بطبيعة الاشياء تشخيص وتقدير موقف خاطئ، وبالتالي نتيجة خاطئة.
ومما لاشك فيه أيضا أن الفرق الفقيرة ثقافيا تقع دائما في الأخطاء وبتكرار الخطوات التي تعيد تكرار الأخطاء ذاتها، ومن دون أدنى شك فإنها تفتقر بشكل كبير إلى عدة مقومات أبسطها وأهمها على حد سواء هي المعرفة والتي تعتبر كما أقول دائما المسبب الرئيسي للتمركز الخاطئ الذي يضعها دائما في موقع إدراكي غير صحيح، وبذلك تنعدم لديها المعلومة اللازمة بشكل شبه كامل، وبذلك تنعدم لديها الرؤية بشكل كامل أو بشكل جزئي يؤثر بالضرورة على المعالجة الصحيحة بشكل دقيق وناجع.
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وفي بعض اللحظات النادرة التي تمتلك بها بعض الجهات المعلومة ايضا تكون هذه المعلومة مبتورة أو منزوعة عن سياقاتها واتساقاتها الحقيقية والموضوعية.
ويعتبر تعبير أو مصطلح «فقه الواقع» من أبرز الأمثلة الحية على واقع المعلومة المبتورة أو المعلومة المغلوطة والناقصة، لأننا نجد أن من يستحضر مصطلح «فقه الواقع» يستحضره غالبا من جانب واحد فقط، معتقدا أنه لا جانب آخر مخالفا لذلك الجانب الذي يراه كمن يقرأ الآية الشهيرة (ولا تقربوا الصلاة..) من دون استكمال ما بعد هذا المقطع من الآية الكريمة، سواء أكان متعمدا أو جاهلا، وأنا أعتقد انه يتساوى عندي هنا التعمد وغير التعمد.
للأسف، إن من يستحضر مصطلح «فقه الواقع» كذلك يستحضره بطريقة استسهالية استسلامية بجوانبها السلبية المؤدية فقط الى القبول بالواقع والاستسلام له،
وهذا الأمر غير صحيح أخلاقيا وعلميا وعمليا ومنطقيا، فلكل شيء تقريبا جانبان ولكل عملة وجهان قد يكونا على طرفي نقيض غالبا، والفلسفة الكونية أصلا قامت على النقيضين معا، كالحق والباطل والخير والشر والأبيض والأسود والصواب والخطأ.
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أخيرا وليس آخرا...
«فقه الواقع» كما أرى وأفهم وأجزم هو تعبير أو مصطلح يجب به ومنه تحقق الدراية والفهم والتشخيص للواقع ومعرفته ابتداء، لانه وبكل بساطة المعرفة بأسباب أي مشكلة تعتبر أحد أهم مفاتيح الحل أو أحد السبل المؤدية للحل متى ما كانت البيئة صحية وسليمة ومتى ما كانت المنطلقات والوسائل مرتكزة على معطيات وأدوات صحيحة وحقيقية ومعلومات دقيقة وموثوقة، وبعد ذلك نستطيع بهذه العدة وهذا العتاد الذهاب للحل المؤزر بكل ثقة وتفاؤل حقيقي وموضوعي ومشروع.


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hammad_alnomsy@

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