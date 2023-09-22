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اسمع واعتبر

9/22/2023 12:35:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هناك العديد من الناس من يعطي نفسه الحق في التحدث عن أعراض الناس وأحوالهم والتدخل في شؤونهم والاعتراض على تصرفاتهم بحجة الأمر بالمعروف وبحجة «أريد له الخير»، ونرى العجب العجاب من فئات هذه الشخصيات التي تعطي لأنفسها الحق بالتعدي على حقوق الغير والتدخل في شؤونهم.
ولهؤلاء نقول: توقفوا.. توقف يا هذا! فمن الذي أعطاك الحق بالتدخل في شؤون غيرك، بل من الذي أعطاك الوصاية عليه وإبداء رأيك بأموره والتدخل في شؤونه، من تعتقد نفسك؟
ومن أنت؟ وبأي حق تبدي رأيك في شؤون حياته؟ من دون أن يأذن لك هو بذلك.
ومن قال لك إن التدخل في شؤون الغير هو حق لك؟ وأي مبرر تقدمه لنفسك حتى تبرر تدخلك وتعديك على غيرك؟
شؤون الغير هي حق لهم من دون تعديهم على حقوق الآخرين.
ليس من حق كائن من كان أن يتدخل في شؤون غيره، فهي حق خاص له ما دام انه لم يتعد على حقوق غيره أو يعتدي عليها، يا هذا.
متى يكون لك الحق بالتدخل؟
اسمع واعتبر..
يجوز لك التدخل عندما يطلب منك الشخص المعني المساعدة.
وأيضا يجوز لك التدخل عندما ترى أحدا يعتدي على حق غيره وينتقص منه.
هل فهمت؟ هل اعتبرت؟
إذن، يا هذا الزم حدودك! واغلق فاك! وكف أذاك! واحترم خصوصيات غيرك من الناس واعتبر بقول الشاعر حين قال:
وما بال أقوام لئام ليس عندهم
عهد وليس لهم دين إذا ائتمنوا
إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا
منا وما سمعوا من صالح دفنوا
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به
وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا
والعبرة لمن اعتبر بغيره والسلام على من اتبع الهدى. دمتم في حفظ الله ورعايته.


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