الشراكة بين المختلفين لصالح الإنسان!

بالرغم من الاختلافات بين وكالات الأمم المتحدة العلمانية وبعض المؤسسات الدينية، في القيم والنصوص في قضايا التعليم والتربية والجندر، إلا أنه يبقى هناك مجالات خصبة عديدة وآمال لتحقيق شراكة وقوة لصالح الطرفين والمشترك الإنساني العام، ومواجهة التحديات الإنسانية الكبرى، وهو ما علقت به وسأكتبه في هذه السطور بعد المشاركة قبل أيام في لقاءين هامين حول الاستجابة الإنسانية لأزمة اللاجئين والآخر حول المناخ والأطفال ودور المنظمات الدينية مع منظمتين دوليتين في نيويورك هما UNHCR وUNICEF على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث جمعت ممثلين من المنظمات الدينية والإنسانية مثل الإغاثة الإسلامية وIslamic Relief والبعثة المتحدة للإغاثة والتنمية UMR وغيرهما من ديانات أخرى.

عكست اللقاءات وما قبلها من مبادرات ومراسلات ومشاريع وشراكات نظرة إيجابية من هذه الوكالات لدور المنظمات الدينية المهم في تقديم المساعدة الإنسانية والتنمية في مناطق تأثرت بالأزمات للوصول إلى المجتمعات المحلية وتقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للمستفيدين، وقد توجت هذه العلاقة في بعض الشراكات والمشاريع التي ارتبطت بالتمويل الإسلامي والتوافق مع الشريعة، كما كتبت من قبل عن مفوضية اللاجئين وصندوق الزكاة وغيرها.

حسنا تفعل بعض هذه الوكالات في حث المنظمات الدينية لتعزيز التفاهم بين مختلف الأديان لإيجاد بيئة أكثر استقرارا وسلاما، لاسيما للفئات المهمشة والضعيفة مثل النساء والأطفال، وما يرتبط بهذا الأمن بالمفهوم الواسع، مثل المناخ، كما جاءت في استراتيجية اليونيسيف وعرضها غوتام ناراسيمهان Gautam Narasimhan في أحد اللقاءات أيضا.

ربما يكون من أفضل الأسئلة العملية التي طرحت من قبل محمد أبوعساكر من مفوضية اللاجئين UNHCR حينما سأل المنظمات الدينية الحاضرة من مناطق مختلفة في الولايات المتحدة ومن أديان متنوعة: «بماذا تريدون من المفوضية؟» حيث كانت بعض الإجابات تشمل طلب التأثير على القرارات الدولية والسياسات بما يتوافق مع الأديان، بينما كانت أخرى تتعلق بتسهيل عمل هذه المنظمات!

باعتقادي، أن سؤال الصديق «أبوعساكر» يستحق من المنظمات الدولية تنفيذ استطلاع رأي علمي أكبر ليشمل عينة أوسع تضم قادة المنظمات الدينية والخيرية، مما يسهم في تطوير العلاقات بين هذه المنظمات ويزيل الشكوك بينها، ويقلل من أحاديث ما وراء الستار عن بعضها البعض!

صحيح أن وكالات الأمم المتحدة تنشط هذه الأيام أكثر مع اجتماعات الجمعية العمومية بشراكات متنوعة، بما في ذلك مع القطاع الخاص والحكومات والقطاع غير الربحي، ولكن يبقى لشراكاتها مع المنظمات الدينية خصوصيتها لتجاوز بعض الخلافات وتقديم أهمية للتعاون المشترك في معالجة قضايا اللاجئين والنازحين، والأطفال، والتعليم، ومحاربة الفقر، والحفاظ على الأرواح وحقن الدماء في عالم تتوالى فيه الأزمات البشرية والكوارث المناخية، ولا يمكن الاستغناء عن بصيص الأمل والتعلق بقشة الشراكة والتعاون حتى بين المختلفين!



