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نحن وواقع الحياة

9/22/2023 12:35:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)


لا شك أن كلا منا له طموحاته في الحياة، والرغبة في تحقيق الأهداف الدنيوية السامية والنبيلة هي أساس الرقي والتطور.
إن ميــدان الحياة واسع يسع كــل البــشر للوصول إلى ما يطمحون إليه من آمال بطرق ميسرة وقريبة من إرادتهم وأيديهم لتتحقق ذاتيتهم وإخضاعها لصوت العقل ليتعرف كل منهم على إمكـــاناته وقدراته واستعداداته والالتزام بها حيث ينظر إليها بنظرة تفاؤل وأمل وأن يتــرك فيما وراءه من أحقــاد وحسد لبني جنسه ويحاول معظم البشر في كل أزمانه أن يبلغ أقصى درجات التقدم وأن يرضا كل الرضا بما قسمه الله له حامدا شاكرا.
ومما لا شك فيه أن من أراد التحضر فليحاول ان يجد ويجتهد ويثابر ويعمل على تحسين أحواله المعيشية، ومن هم يعيشون في كنفه، كثيرا ما نشكو نحن البشر من الفروق الاقتصادية في مجتمعاتنا لضيق محيطنا والاحباطات المتكررة التي تصيب معظمنا رغم ما تلقيناه من ثقافة وعلوم في مراحل دراساتنا الجامعية والعليا.. إن غياب الإرادة والتصميم والعزم هي تغير مسار طموحاتنا بالخيبة ونستسلم لها وهي معالم بالغة التأثير لا يستطيع العقل البشري ان يتحكم بها لتيسير أمور حياته إلا نادرا على نحو سطحي يخلو دائما من الأناة والتأمل وتقليب الرأي وإن كان في قرارة أنفسنا أننا لا نسلك في معالم طرقنا إلا الطريق السوي السليم الذي هو أساس النجاح.
بلا شك أن حياة كل منا مزيج دائم من الاختبارات المتنوعة التي يتلقاها في محيطه اليومي مع مجموعة من الناس الذين هم قريبون من التعامل الروتيني معهم.. إنها حقيقة من أراد العزم لابد له من أن يتحدى الأزمات والانفعالات التي تواجهه وأن يتخطاها بكل إرادة حتى يوقف نزيف اليأس إذا أراد أن ينتصر على كل العقبات والعثرات بأمن وأمان. إن كثيرا مما نقوله أحيانا أو نكتبه ليس هو وليد اللحظة بل هو نتاج حصيلة محصلة من التجارب العلمية والمعرفة الشخصية، فأغلب الفروق الاجتماعية التي تئــن وتشكو منها المجتمعات نتائجها من مصادر لا نعيها بالضبط ولا سلطان لنا عليها في معظم الأحيان، ولكننا مع ذلك لابد لنا من البحث والتقصي والتفكير والتجريب والرصد والرغبة الأكيدة في تـــلقي المزيد من الفهم والمعرفة،
وبـــلا شك نحن باســـتطاعتنا ان نمحو الفروق الاجتماعية أو يمكننا تقليلها إذا كنا نؤمـن بالاتزان والحب، ويمكن ذلك أيضا إذا استطعنا تقريب ضمائر الأغنياء لتمتزج قلوبهم بالرحمة والشفقة والعــطف مع الفقراء ونبذ القسوة والأنانيـــة وحب الذات مع من هم يحتاجون اليها، لنقضي بذلك على كل أوكار الكراهية والتلذذ بقسوة الآخرين، وإن قمنا بهذا العمل الجليل الذي يقربنا إلى الله تعالى برحابة صدر من دون أحقاد أو تكبر، فحتما سيبقى طريق الخير مفتوحا بالمودة والحب والعدل ونصبح كقوة وحزمة واحدة لا يستطيع العدو كسرها أو حتى يثني من عزائمها، فترفرف السعادة علينا بأجنحتها البيضاء ويعم الخير والسلام على الجميع.

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