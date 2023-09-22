يعمل ضابطا بالامن الوطني ومطارد للاحتلال : اعتقال خالد طبيلة بنابلس بزعم انه قيادي بعرين الاسود

وافادت مصادر محلية في نابلس باقتحام قوة خاصة اسرائيلية متطقة رفيديا وقيامها بمحاصرة بناية سكنية بحي قبل أن تقتحم شقتين على الأقل فيها تعودان لعائلة طبيلة واعتقلت 3 شبان هم: شادي ومنيب وخالد طبيلة.

واوضحت المصادر ان الشاب خالد طبيلة مطارد للاحتلال وهو الشهير باسم "البلدي"، فيما قامت بالافراج عن الشابان الاخران.



هذا واصيبت

والدة الشاب شادي طبيلة نتيجة إصابتها باليد إثر تناثر زجاج منزلها كما واصيبت ابنتها نتيجة انهيارها عصبيا بعد اعتقال شقيقها. .

وخلفت قوات الاحتلال دمارا وتخريبا بمنزل عائلة طبيلة بعد ان قامت باقتحامه وتدمير محتوياته بشكل مقصود عقب اعتقال المطارد طبيلة حيث حطمت الاثاث والابواب وكل محتويات المنزل وقلبته رأسا على عقب.

هذا وتجمع المئات من المواطنين امام منزل عائلة طبيلة عقب انسحاب قوات الاحتلال وقاموا مع طواقم الاسعاف باخراج افراد العا وتقديم العلاج والمساعدة لهم.

وكانت مصادر محلية قد أفادت في وقت سابق بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال، اقتحمت حي رفيديا غرب

المدينة، وحاصرت إحدى البنايات وسط إطلاق نار كثيف، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات إضافية من الجانب الغربي للمدينة.

هذا واندلعت مواجهات عنيفة شارك بها المئات من المواطنين الذين اغلقوا الطرق امام قوات الاحتلال واشتبكوا معها بالحجارة والزجاجات الحارقة حيث اشتعلت النيران باحد اليات الاحتلال.

كما قام المواطنون بالتكبير عبر سماعات مساجد مدينة نابلس التي كانت تصدح بالتكبيرات وتدعو للنفير العام عقب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف نقلت إصابة بشظايا رصاص إلى مستشفى رفيديا، وقدمت العلاج الميداني لـ15 مصابا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

وأضاف جبريل أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة.

وتابع أنه عقب انسحاب قوات الاحتلال، نقلت طواقم الإسعاف مواطنة (65 عاما) أصيبت بجروح في يدها، بالإضافة إلى حالة انهيار عصبي، من داخل البناية التي كانت محاصرة إلى مستشفى رفيديا.

وأعلنت وزارة الصحة وصول 4 إصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام

المسيل للدموع إلى مستشفى رفيديا.







