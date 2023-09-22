يعمل ضابطا بالامن الوطني ومطارد للاحتلال : اعتقال خالد طبيلة بنابلس بزعم انه قيادي بعرين الاسود
التاريخ
9/22/2023 12:24:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس /PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم ثلاثة شبان من عائلة طبيلة بعد ان حاصرت بناية سكنية للعائلة بحي رفيديا وقصفه بصواريخ محمولة على الكتف بعد صواريخ وسط مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات جيش الاحتلال كنا وقعت عدة اشتباكات مسلحة ايضا على عدة محاورة قريبة من المنزل المحاصر.
وافادت مصادر محلية في نابلس باقتحام قوة خاصة اسرائيلية متطقة رفيديا وقيامها بمحاصرة بناية سكنية بحي قبل أن تقتحم شقتين على الأقل فيها تعودان لعائلة طبيلة واعتقلت 3 شبان هم: شادي ومنيب وخالد طبيلة.
واوضحت المصادر ان الشاب خالد طبيلة مطارد للاحتلال وهو الشهير باسم "البلدي"، فيما قامت بالافراج عن الشابان الاخران.
هذا واصيبت
والدة الشاب شادي طبيلة نتيجة إصابتها باليد إثر تناثر زجاج منزلها كما واصيبت ابنتها نتيجة انهيارها عصبيا بعد اعتقال شقيقها. .
وخلفت قوات الاحتلال دمارا وتخريبا بمنزل عائلة طبيلة بعد ان قامت باقتحامه وتدمير محتوياته بشكل مقصود عقب اعتقال المطارد طبيلة حيث حطمت الاثاث والابواب وكل محتويات المنزل وقلبته رأسا على عقب.
هذا وتجمع المئات من المواطنين امام منزل عائلة طبيلة عقب انسحاب قوات الاحتلال وقاموا مع طواقم الاسعاف باخراج افراد العا وتقديم العلاج والمساعدة لهم.
وكانت مصادر محلية قد أفادت في وقت سابق بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال، اقتحمت حي رفيديا غرب
المدينة، وحاصرت إحدى البنايات وسط إطلاق نار كثيف، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات إضافية من الجانب الغربي للمدينة.
هذا واندلعت مواجهات عنيفة شارك بها المئات من المواطنين الذين اغلقوا الطرق امام قوات الاحتلال واشتبكوا معها بالحجارة والزجاجات الحارقة حيث اشتعلت النيران باحد اليات الاحتلال.
كما قام المواطنون بالتكبير عبر سماعات مساجد مدينة نابلس التي كانت تصدح بالتكبيرات وتدعو للنفير العام عقب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف نقلت إصابة بشظايا رصاص إلى مستشفى رفيديا، وقدمت العلاج الميداني لـ15 مصابا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.
وأضاف جبريل أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة.
وتابع أنه عقب انسحاب قوات الاحتلال، نقلت طواقم الإسعاف مواطنة (65 عاما) أصيبت بجروح في يدها، بالإضافة إلى حالة انهيار عصبي، من داخل البناية التي كانت محاصرة إلى مستشفى رفيديا.
وأعلنت وزارة الصحة وصول 4 إصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام
المسيل للدموع إلى مستشفى رفيديا.
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