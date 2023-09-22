الصحة : استشهاد شاب في بلدة كفر دان غرب جنين برصاص الاحتلال فجر اليوم
التاريخ
9/22/2023 12:24:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
جنين /PNN /استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم الجمعة برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامه لبلدة كفر دان غرب محافظة جنين.
واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد
الشاب عبدالله عماد أبو حسن من بلدة اليامون، الذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفردان غرب جنين.
واوضحت الوزارة ان الشهيد ابو حسن اصيب إصابة خطيرة برصاص الاحتلال بالبطن خلال اقتحام بلدة كفردان بجنين .
واستشهد الشاب ابو حسن عقب اقتحام حي الدرج على اطراف بلدة كفر دان من قبل قوات الاحتلال الاسرائيل واندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.
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