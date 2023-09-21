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فيلم يعرض بطولات القوات البحرية السعودية بمناسبة اليوم الوطني 93

9/21/2023 11:13:29 PM
(MENAFN- Al Watan) نشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع بمناسبة اليوم الوطني عبر منصة "إكس"، فيلما وثائقيا يصف بطولات أبطال القوات البحرية السعودية خلال عمليات الإجلاء من بورتسودان إلى جدة.
ويبدأ الفليم بسيدة تطلب الإجلاء من السودان بعد اتصالها بسفارة المملكة بالخرطوم فيما تم تكليف مجموعة من مسؤولي الإجلاء بسرعة الوصول إليها لإجلائها ورضيعها، ونقلهما إلى جدة بنجاح حيث تم استقبالهما وسط أجواء إنسانية مفعمة بالطمأنينة والود.


وقد لقى الفليم تفاعلا كبيرا من المتابعين ونجح بشكل في خلق سياق يجذب المشاهدين للأحداث.
ويقول الناقدالسينمائي خالد ربيع السيد عن أحداث الفليم: "سعدت بمشاهدة فيلم المجوّد بكافة عناصره الفنية، بل أنني دُهشت لحرفية تنفيذه، وفي نفس الوقت أخذت أفكر في بطولة رجالات القوت المسلحة السعودية؛ وتكاتفهم مع رجال سفارة المملكة العربية السعودية وطواقم سلاح البحرية والقوات الجوية الملكية وجاهزيتهم لتنفيذ عملية الاجلاء للمواطنين من مدينة بورتسودان ونقلهم إلى مدينة جدة في سرعة متناهية عندما وجدوا أنفسهم في وضع غير آمن في الأحداث الأخيرة في دولة السودان، فكان طلب المساعدة وكانت الاستجابة الفورية".
وأضاف: "لا أبالغ إذا قلت إن الفيلم، من ناحية فنية، يضاهي أفلام "الحركة والتشويق" العالمية التي تصور مواجهة الكوارث، بل ذكرني بالأفلام الأمريكية التي تصور بسالة القوات الجوية. فالفيلم رغم قصره الزمني نقل بشكل مشوق عملية الإجلاء، معتمداً على إيقاع سريع في لقطاته ومشاهدة وحواراته".

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