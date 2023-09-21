فيلم يعرض بطولات القوات البحرية السعودية بمناسبة اليوم الوطني 93
التاريخ
9/21/2023 11:13:29 PM
(MENAFN- Al Watan) نشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع بمناسبة اليوم الوطني عبر منصة "إكس"، فيلما وثائقيا يصف بطولات أبطال القوات البحرية السعودية خلال عمليات الإجلاء من بورتسودان إلى جدة.
ويبدأ الفليم بسيدة تطلب الإجلاء من السودان بعد اتصالها بسفارة المملكة بالخرطوم فيما تم تكليف مجموعة من مسؤولي الإجلاء بسرعة الوصول إليها لإجلائها ورضيعها، ونقلهما إلى جدة بنجاح حيث تم استقبالهما وسط أجواء إنسانية مفعمة بالطمأنينة والود.
وقد لقى الفليم تفاعلا كبيرا من المتابعين ونجح بشكل في خلق سياق يجذب المشاهدين للأحداث.
ويقول الناقدالسينمائي خالد ربيع السيد عن أحداث الفليم: "سعدت بمشاهدة فيلم المجوّد بكافة عناصره الفنية، بل أنني دُهشت لحرفية تنفيذه، وفي نفس الوقت أخذت أفكر في بطولة رجالات القوت المسلحة السعودية؛ وتكاتفهم مع رجال سفارة المملكة العربية السعودية وطواقم سلاح البحرية والقوات الجوية الملكية وجاهزيتهم لتنفيذ عملية الاجلاء للمواطنين من مدينة بورتسودان ونقلهم إلى مدينة جدة في سرعة متناهية عندما وجدوا أنفسهم في وضع غير آمن في الأحداث الأخيرة في دولة السودان، فكان طلب المساعدة وكانت الاستجابة الفورية".
وأضاف: "لا أبالغ إذا قلت إن الفيلم، من ناحية فنية، يضاهي أفلام "الحركة والتشويق" العالمية التي تصور مواجهة الكوارث، بل ذكرني بالأفلام الأمريكية التي تصور بسالة القوات الجوية. فالفيلم رغم قصره الزمني نقل بشكل مشوق عملية الإجلاء، معتمداً على إيقاع سريع في لقطاته ومشاهدة وحواراته".
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