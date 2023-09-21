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القنصل الإندونسي يهنئ المملكة باليوم الوطني

9/21/2023 11:13:29 PM
(MENAFN- Al Watan) هنأ القنصل العام للجمهورية الإندونيسية بجدة السيد يسران بهاء الدين عنبري، السعودية بمناسبة قرب حلول ذكرى اليوم الوطني 93، متمنيا لها المزيد من التقدم والازدهار، ومؤكدا على التطلعات لزيادة توثيق العلاقات.
علاقات ثنائية
وقال القنصل :” بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني 93 للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ونيابة عن القنصلية العامة للجمهورية الإندونيسية بجدة، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات للمملكة، ملكا وحكومة وشعبا، بهذه المناسبة السعيدة” .
وتابع : إننا في القنصلية العامة للجمهورية الإندونيسية بجدة، نتطلع ونَحْرص على زيادة توثيق العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بين الجمهورية الإندونيسية والمملكة العربية السعودية، بما يحقق تطلعات قادة البلدين وشعبيهما”.
وفي هذا السياق لا يسعني إلا أن أبارك كل خطوات التقارب بين إندونيسيا والمملكة، والتي تشهد تقدما ملحوظا يوما بعد آخر، بفضل الثقة المتبادلة“.
تاريخ وثيق
وذكر القنصل بأن السعودية وإندونيسيا تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، فالبلدان عضوان فاعلان في منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة العشرين، وتجمع بينهما على المستوى الشعبي علاقات مميزة.
وأضاف :”يسعدنا في هذه المناسبة أن نفخر بما وصلت له المملكة من تقدم وازدهار، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وما تحقق للمملكة من نجاحات مباركة وفق رؤية 2030 التي يتابع تنفيذها ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

MENAFN21092023000089011017ID1107117858

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