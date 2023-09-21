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الداخلية تحدد محظورات استخدام العلم السعودي

9/21/2023 11:13:28 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، عن محظورات استخدام العلم السعودي.
وفيما يلي قائمة محظورات استخدام العلَم الوطني وأنواعه بحسب وزارة الداخلية:
1- يجب ألا يستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما.
2- يجب ألا يوضع أو يطبع العلم على أجساد الحيوانات، كما يحظر استخدامه بأى صورة قـد تهينه أو تعرضه للتلف، بما فى ذلك طباعته على المواد التي ينوي التخلص منها بعد استخدامها.
3- يجـب ألا يوضع على العلـم أي شعار إلا في حالـة العلـم الخـاص بخـادم الحرميـن الشريفين حيث يوضع شعار المملكة وهو السيفان المتقاطعان وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة لسارية العلم.
4- يحظر رفع علم الملكة باهت اللـون أو في حالة سيئة وعندما يصبح بحالة من القدح لا تسمح باستعماله يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.
5- يحظر استعمال العلـم المملكـة كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأى غـرض آخر غير ما نص عليه نظاما.
6- يجب ألا يحفـظ العلـم في مكـان سيء يسبب تلف العلم أو اتساخه، كما يجب ألا يثبت أو يشد على السارية بل يكـون دائـمـا واقـفا وحر الحركة.
7- يجب ألا يوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسومات، كما يجب الامتناع عن تزيين أطرافه أو وضع أى إضافات عليه بأي صورة كانت.
8. يجـب ألا يرفع العلم بشكل مقلوب أبدا مهما كانت الظروف، كما يحظر تنكيـس علـم المملكـة أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين.

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