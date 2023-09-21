حظر تصدير البصل المصري حتى نهاية 2023

القاهرة- أصدر رئيس الوزراء المصرية الدكتور مصطفي مدبولي، قرارا بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي بنهاية العام الحالي، للسيطرة علي الارتفاعات غير المسبوقة في سعر المنتج، والتي تراوحت بين 25 إلي 30 جنيها للكيلو (سعر الدولار الأمريكي يساوي 30:90 جنيها مصريا)، مقابل متوسط أسعار لا يتجاوز بين 10 جنيهات مطلع العام الحالي.

احتلت صادرات البصل المرتبة الثالثة في صادرات مصر الزراعية بإجمالي 351 ألف و899 طن، خلال الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية يوليو 2023، لتأتي بعد الموالح التي احتلت المرتبة الأولي بإجمالي مليون و903 ألف 369 طن، وفي المرتبة الثانية البطاطس بإجمالي 896 ألف 447 طن.

قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن موافقة مجلس الوزراء على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، سيؤدي إلى ضبط الأسعار في الأسواق، متوقعا انخفاض أسعاره خاصة مع اقتراب انتاج العروة الجديدة.

وأضاف العشري، أن شعبة الخضروات والفاكهة التابعة للغرفة تتابع يوميًا الحركة التجارية بالأسواق في جميع القطاعات، وترفع تقريرًا إلى مجلس إدارة الغرفة بآخر المستجدات ومستوي الأسعار لكافة السلع وحجم المعروض منها.

وقال احمد سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فروتيلا للصناعات الغذائية، والمتخصصة في تصدير الحاصلات الزراعية والموالح، الحكومات تعمل في المقام الأول علي توفير المنتجات لمواطنيها بأسعار مناسبة، والتغيرات المناخية أدت إلى تضرر المحاصيل الزراعية بشكل عام وعلى سبيل المثال تضرر محصول البصل في الهند وهي أكبر مصدر للبصل في العالم.

وأشار إلى ان حظر تصدير البصل يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، أو انخفاضها بنسبة طفيفة، ولكن التأثير لن يكون كبير نظرًا لان موسم التصدير أوشك على الانتهاء، والكميات المصدرة ضعيفة للغاية.

يبدأ موسم تصدير البصل في مصر النصف الثاني من شهر فبراير وستمر حتى نهاية العام، وتعد أشهر مايو ويونيو ويوليو هم ذروة الموسم التصدير.

وأشار إلي تراجع انتاج مصر من البصل العام الحالي، بالتزامن مع زيادة الطلب في الأسواق العالمية، الأمر الذي أثر علي حجم المعروض، فضلا عن الزيادة الكبيرة في تكاليف الزراعة من أسمدة وتقاوي و مبيدات وعمالة وغيرها.











