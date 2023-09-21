حظر تصدير البصل المصري حتى نهاية 2023
التاريخ
9/21/2023 11:07:56 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Omar Assi
القاهرة- أصدر رئيس الوزراء المصرية الدكتور مصطفي مدبولي، قرارا بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي بنهاية العام الحالي، للسيطرة علي الارتفاعات غير المسبوقة في سعر المنتج، والتي تراوحت بين 25 إلي 30 جنيها للكيلو (سعر الدولار الأمريكي يساوي 30:90 جنيها مصريا)، مقابل متوسط أسعار لا يتجاوز بين 10 جنيهات مطلع العام الحالي.
احتلت صادرات البصل المرتبة الثالثة في صادرات مصر الزراعية بإجمالي 351 ألف و899 طن، خلال الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية يوليو 2023، لتأتي بعد الموالح التي احتلت المرتبة الأولي بإجمالي مليون و903 ألف 369 طن، وفي المرتبة الثانية البطاطس بإجمالي 896 ألف 447 طن.
قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن موافقة مجلس الوزراء على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، سيؤدي إلى ضبط الأسعار في الأسواق، متوقعا انخفاض أسعاره خاصة مع اقتراب انتاج العروة الجديدة.
وأضاف العشري، أن شعبة الخضروات والفاكهة التابعة للغرفة تتابع يوميًا الحركة التجارية بالأسواق في جميع القطاعات، وترفع تقريرًا إلى مجلس إدارة الغرفة بآخر المستجدات ومستوي الأسعار لكافة السلع وحجم المعروض منها.
وقال احمد سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فروتيلا للصناعات الغذائية، والمتخصصة في تصدير الحاصلات الزراعية والموالح، الحكومات تعمل في المقام الأول علي توفير المنتجات لمواطنيها بأسعار مناسبة، والتغيرات المناخية أدت إلى تضرر المحاصيل الزراعية بشكل عام وعلى سبيل المثال تضرر محصول البصل في الهند وهي أكبر مصدر للبصل في العالم.
وأشار إلى ان حظر تصدير البصل يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، أو انخفاضها بنسبة طفيفة، ولكن التأثير لن يكون كبير نظرًا لان موسم التصدير أوشك على الانتهاء، والكميات المصدرة ضعيفة للغاية.
يبدأ موسم تصدير البصل في مصر النصف الثاني من شهر فبراير وستمر حتى نهاية العام، وتعد أشهر مايو ويونيو ويوليو هم ذروة الموسم التصدير.
وأشار إلي تراجع انتاج مصر من البصل العام الحالي، بالتزامن مع زيادة الطلب في الأسواق العالمية، الأمر الذي أثر علي حجم المعروض، فضلا عن الزيادة الكبيرة في تكاليف الزراعة من أسمدة وتقاوي و مبيدات وعمالة وغيرها.
MOHAMED ABDEL HAMID \ APF
MENAFN21092023000213011057ID1107117841
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