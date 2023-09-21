الإمارات تروج لمؤتمر COP28 من خلال سباقٍ في برازيليا

ساو باولو – تنظم سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في برازيليا سباق طُرُق بهدف التوعية حول التغيرات المناخية والترويج لمؤتمر الامم المتحدة المعني بتغير المناخ – COP28 2023 الذي سيعقد في إمارة دبي. وسينطلق سباق الإمارات العربية المتحدة COP28 يوم الأحد القادم الـ 24 من أيلول / سبتمبر في منطقة Eixão Norte بثلاثة مستويات 3كم و5كم و10كم. (التسجيل مفتوح).

ومن المتوقع تَجَمُعْ ما يقارب الـ 3 آلاف عَداءً وعَداءة من مختلف الأعمارالساعة السابعة صباحاً أمام مبنى البريد في برازيليا. إن مؤتمر المناخ هو حدث سنوي للأمم المتحدة يَقْتَرِح إعادة تنظيم الاجراءات الاستراتيجية بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية على المناخ. ويقام الحدث بنسخته للعام 2023 في إمارة دبي – الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 تشرين الثاني / نوفمبر وحتى 12 كانون الأول / ديسمبر ويترأسه وزير الصناعة والتكنولوجية المتقدمة في الإمارات العربية المتحدة سلطان أحمد الجابر. وستقوم وكالة الأنباء العربية البرازيلية بتغطية خاصة لهذا الحدث.

يؤهلك التسجيل للحصول على مجموعة مؤلفة من قميص وقبعة وزجاجة ماء ورقم صندوق مع شريحة توقيت وميدالية (لأولئك الذين يكملون السباق)، بالإضافة إلى مجموعة بديلة و قطعة من الحبوب المغذية ومشروب رياضي وفواكه وماء عند خط النهاية.

الخدمات



سِباق UAE COP28

منطقة Eixão Norte – أمام مبنى البريد

24 أيلول / سبتمبر. التجمع الساعة 6:30 صباحاً

انطلاق السباق 7:00 صباحاً. التسجيل مفتوح حتى 20/سبتمبر

أو حتى انتهاء الشواغر.

emiratesrun.com.br

95 ريال برازيلي.



