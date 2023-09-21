الإمارات تروج لمؤتمر COP28 من خلال سباقٍ في برازيليا

الإمارات تروج لمؤتمر COP28 من خلال سباقٍ في برازيليا
التاريخ
9/21/2023 11:07:56 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
ساو باولو – تنظم سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في برازيليا سباق طُرُق بهدف التوعية حول التغيرات المناخية والترويج لمؤتمر الامم المتحدة المعني بتغير المناخ – COP28 2023 الذي سيعقد في إمارة دبي. وسينطلق سباق الإمارات العربية المتحدة COP28 يوم الأحد القادم الـ 24 من أيلول / سبتمبر في منطقة Eixão Norte بثلاثة مستويات 3كم و5كم و10كم. (التسجيل مفتوح).
ومن المتوقع تَجَمُعْ ما يقارب الـ 3 آلاف عَداءً وعَداءة من مختلف الأعمارالساعة السابعة صباحاً أمام مبنى البريد في برازيليا. إن مؤتمر المناخ هو حدث سنوي للأمم المتحدة يَقْتَرِح إعادة تنظيم الاجراءات الاستراتيجية بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية على المناخ. ويقام الحدث بنسخته للعام 2023 في إمارة دبي – الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 تشرين الثاني / نوفمبر وحتى 12 كانون الأول / ديسمبر ويترأسه وزير الصناعة والتكنولوجية المتقدمة في الإمارات العربية المتحدة سلطان أحمد الجابر. وستقوم وكالة الأنباء العربية البرازيلية بتغطية خاصة لهذا الحدث.
يؤهلك التسجيل للحصول على مجموعة مؤلفة من قميص وقبعة وزجاجة ماء ورقم صندوق مع شريحة توقيت وميدالية (لأولئك الذين يكملون السباق)، بالإضافة إلى مجموعة بديلة و قطعة من الحبوب المغذية ومشروب رياضي وفواكه وماء عند خط النهاية.
الخدمات
سِباق UAE COP28
منطقة Eixão Norte – أمام مبنى البريد
24 أيلول / سبتمبر. التجمع الساعة 6:30 صباحاً
انطلاق السباق 7:00 صباحاً. التسجيل مفتوح حتى 20/سبتمبر
أو حتى انتهاء الشواغر.
emiratesrun.com.br
95 ريال برازيلي.
بيان صحفي
MENAFN21092023000213011057ID1107117840
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