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صناديق التحوط تشعل أسعار النفط وتراهن على تخطي برنت 100 دولار

9/21/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تراهن صناديق التحوط على احتمالية تجاوز أسعار النفط مستويات 100 دولار للبرميل قريبا، ما يضيف زخما إلى الارتفاع المدعوم من تخفيضات الإنتاج والتصدير من أوپيك+ والسعودية وروسيا.
وتشير بيانات البورصة والبيانات التنظيمية، بحسب تقرير لـ «فاينانشل تايمز»، إلى أن مراكز صناديق التحوط أدت إلى تفاقم ارتفاع الأسعار بنسبة 30% تقريبا منذ يونيو، مع تسارع ارتفاع معدل الشراء في الأسبوعين الماضيين لكل من العقود الآجلة لخام برنت والخام الأميركي.
وأظهرت أحدث البيانات أن صافي المراكز الطويلة للصناديق في خامي برنت وغرب تكساس الوسيط قد قفزت بمقدار 137 ألف عقد، أو 35%، إلى أعلى مستوى في 18 شهرا عند 527 ألف عقد في الأسبوعين المنتهيين في 12 سبتمبر.
هذه الأرقام، التي تعادل أكثر من 500 مليون برميل أو نحو 5 أيام من الطلب العالمي، هي مؤشر متبع على نطاق واسع للمستثمرين الكبار مثل صناديق التحوط.
وبحسب وكالة «رويترز»، قال بنك «غولدمان ساكس» في تقرير صدر هذا الأسبوع إن صناديق التحوط تخارجت من أسهم الطاقة الأسبوع الماضي للمرة الأولى في 3 أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بشكل أساسي بالمبيعات على المكشوف، ما يعني أن صناديق التحوط كانت تتكهن في السباق بأن أسعار الطاقة قد تنخفض. وقال البنك إن المبيعات حدثت في كل من أميركا الشمالية وأوروبا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات مجتمعة بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، ما حفز التوقعات بأن أسعار خام برنت القياسي قد تتجاوز 100 دولار للبرميل هذا العام.
وانضمت مجموعــــة «غولدمان ساكس» هذا الأسبوع إلى بقية المؤسسات التي تتوقع وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، وسط وصول الطلب العالمي إلى مستويات غير مسبوقة واستمرار تخفيضـــــات «أوپيك+».
ومع ارتفاع الأسعار بأكثر من 30% منذ منتصف يونيو لتتجاوز 95 دولارا للبرميل، رفع البنك توقعاته لمدة 12 شهرا لخام برنت القياسي العالمي إلى 100 دولار للبرميل من 93 دولارا. ومع ذلك، قال البنك في مذكرة، بحسب تقرير لـ «بلومبيرغ»، إن معظم ارتفاعات الأسعار قد حدثت بالفعل.

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