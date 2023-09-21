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KIB يعزز الوعي المصرفي والثقافة المالية في Ooredoo الكويت

9/21/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن استمراره، للعام الثالث على التوالي، في دعم الحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، وذلك انطلاقا من حرصه الدائم على تنمية الثقافة المالية لدى عملائه ونشر الوعي المصرفي بين جميع شرائح المجتمع المستهدفة.
ويحرص KIB، من خلال تواجده في المقر الرئيسي لشركة Ooredoo الكويت، على تعريف موظفي الشركة بالمنتجات والخدمات المصرفية المختلفة التي يمكن تخصيصها لتتناسب مع احتياجاتهم وأسلوب حياتهم، إضافة إلى الإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بالشؤون المالية وكيفية إدارتها في ظل التطور الهائل الذي مازالت تشهده الخدمات المصرفية وما يصاحبه من مخاطر وتحديات، وفي مقدمتها الاحتيال الإلكتروني بأشكاله المختلفة.
وبهذه المناسبة، قال المدير الإقليمي في KIB، يعقوب أشكناني: نحن نضع في رأس أولوياتنا الالتزام بالتواصل الفعال مع العملاء عبر مختلف القطاعات ونشر الثقافة المالية بين موظفي الشركات، مثل شركة أوريدو للاتصالات. كما اننا نؤمن بضرورة تعزيز الثقافة المالية وبناء علاقات قوية مع عملائنا باعتبارها ركائز أساسية للنجاح في القطاع المصرفي، وخطوة جوهرية للانتقال إلى مجتمع أكثر وعيا بالتطورات المصرفية الرقمية وأكثر قدرة على فهم تأثيراتها.
وأشاد أشكناني بالتفاعل الإيجابي بين موظفي البنك مع زملائهم في شركة Ooredoo، حيث عملوا بأسلوب احترافي على توفير معلومات شاملة حول الخدمات المالية والمصرفية التي يقدمها KIB، مشيدا بالتركيز على تعريفهم بالمنتجات والعروض الأمثل لكل منهم وإطلاعهم على كافة المزايا المرتبطة بهذه المنتجات، بما فيها الحلول الرقمية والعروض الترويجية والحملات، مع الحرص على تعزيز فهمهم لمعايير الاستخدام الآمن للبطاقات والتطبيقات والقنوات الرقمية.

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