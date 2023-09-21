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نفط الكويت تعتزم تحديث وحدتين للإنتاج المبكر

9/21/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت طرحت مناقصة لمشروع تركيب نظام ضغط ووحدتين لاستخلاص الكبريت في منشأتين من مرافق إنتاج النفط والغاز المعروفتين باسم مرفق الإنتاج المبكر 50 ومرفق الإنتاج الجوراسي 3، وقد طرحت الشركة وثائق المناقصة في 17 الجاري، وحددت يوم 17 ديسمبر المقبل موعدا نهائيا لتقديم العروض.
وفي غضون ذلك، قالت الشركة إن يوم الأول من نوفمبر المقبل هو الأجل النهائي لتلقي الاستفسارات والتوضيحات من الشركات المعنية، وانه لن يتم قبول أي استفسارات أو توضيحات تردها بعد هذا التاريخ.
وأشارت إلى أن وثائق المناقصة تنص على وجوب تنفيذ عقد المشروع باستخدام نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، مشيرة إلى أن المرفقين عبارة عن منشأتين لمعالجة الهيدروكربونات الحامضة في حقول النفط والغاز الواقعة شمال الكويت، وهي مصممة للتعامل مع الهيدروكربونات الحامضة عالية الضغط من عدة آبار جوراسية في الحقول المذكورة.
وجاء في بيان أصدرته شركة نفط الكويت «من أجل الحفاظ على الإنتاج من المرافق في استنفاد الخزان المتوقع من الضغط العالي إلى وضع الضغط المتوسط بحلول عام 2024، تعتزم الشركة من خلال هذا العقد، تثبيت نظام ضغط في مرفقي الإنتاج المبكر والإنتاج الجوراسي».
وتم تقسيم نطاق عمل العقد إلى قسمين: يركز أولهما على تركيب نظام الضغط الجديد ووحدة استخلاص الكبريت في مرفق الإنتاج المبكر 50، في حين يركز الثاني على تركيب نظام الضغط الجديد ووحدة استخلاص الكبريت في مرفق الإنتاج الجوراسي 3.
وتمتلك المنشأة الأولى في الوقت الحاضر طاقة لمعالجة 200 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، بالإضافة إلى 50 برميلا من النفط يوميا، و130 طنا من الكبريت يوميا، وبعد اكتمال مشروع التطوير، من المتوقع أن تتم زيادة حجم الكبريت الخاضع للمعالجة إلى ما بين 270 طنا و310 أطنان يوميا.
أما المنشأة الثانية فتبلغ طاقتها الحالية 150 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، بالإضافة إلى 200 طن من الكبريت يوميا، وبعد الانتهاء من مشروع الترقية، من المتوقع زيادة حجم الغاز إلى 240 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وزيادة حجم الكبريت المعالج إلى 440 طنا يوميا.

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