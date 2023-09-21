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عبدالعزيز الصقر يخرج الدفعة الأولى لمشروع تأهيل وتدريب حديثي التعيين

9/21/2023 11:02:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
احتفى مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير بغرفة تجارة وصناعة الكويت في ختام مشروع تأهيل وتدريب حديثي التعيين والمعني بتأهيل وتدريب الموظفين حديثي التعيين بالقطاعين الخاص والعام والذي عقد لمدة 3 أسابيع متتالية في الفترة من 3 إلى 20 سبتمبر 2023 بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وحظي المشروع عند الإعلان عنه قبل نحو شهرين بإقبال كثيف تم على إثره التنسيق لطرح البرنامج مجددا للمشاركات العامة وكذلك بالتنسيق للمشاركات خاصة لبعض الجهات الأهلية والحكومية، حيث شارك في البرنامج 30 متدربا من كلا القطاعين الأهلي والحكومي.
وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح: «على الرغم من أن هذا المشروع المميز والرائد من نوعه يطرح للمرة الأولى في مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير، إلا أنه لاقى صدى واسعا ومشاركات فعالة من كلا القطاعين الخاص والعام، ما يدل على نجاح البرنامج في تحقيق مبتغاه بخدمة الموظفين حديثي التعيين وتأهيلهم للعمل بثقة ونجاح».
وأضاف ان هذا هو ما تسعى دوما له بغرفة تجارة وصناعة الكويت في خدمة المجتمع وتوفير احتياجات القطاعين الأهلي والحكومي.
ووجه كلمة خاصة للمشاركين المبتدئين بسوق العمل وقادة المستقبل: «في مجالات عملكم لقد بذلتم أفضل ما لديكم بالالتزام طوال 3 أسابيع مضت وتلقيتم المهارات والمعارف الأساسية بكل حرص وشغف لبدء طريق العمل الناجح في سوق العمل بالكويت، ستعودون غدا إلى أماكن العمل الخاصة بكم ومع استمرار مسيرتكم المهنية تذكروا دوما أن التعليم والمعرفة رحلة تمتد معكم مدى الحياة».
وأشاد بمحاضري البرنامج الذين اجتهدوا وحرصوا على تقديم أفضل ما لديهم من خبرات بأبسط الطرق والوسائل بالطرح حتى يتمكن المشاركون من تلقي المهارات والمعلومات بسلاسة ويسهل عليهم العمل بها وتطبيقها في بيئة عملهم.
واشتمل المشروع على 3 مراحل أساسية في كل مرحلة مجموعة برامج متنوعة امتدت لـ 3 أسابيع تم فيه تدريب المشاركين على عدد من المهارات الأساسية مثل مهارات التواصل وأخلاقيات العمل وحل المشاكل مع نبذة من المهارات القانونية وأساسيات التسويق والمبيعات وكيفية إدارة علاقات العملاء مع التوعية بالأمن السيبراني ومهارات المحاسبة لغير المحاسبين مع أسس كتابة التقارير الإدارية وكيفية رفع الكفاءة الوظيفية مع فضل المهارات بالابتكار والتفكير الإبداعي، كما تم خلال البرنامج الاطلاع واستعراض التجارب العملية في سوق العمل الكويتي والعمل كمجاميع لإيجاد الحلول لبعض التمارين العملية من أرض الواقع.
وتضمن البرنامج عرضا لما يتم العمل به في كل من شركات القطاع الخاص ومؤسسات الدولة الحكومية وكيفية نهج العمل فيما بينهما. ولقد تم في نهاية الحفل توزيع الشهادات على المشاركين كما تم تكريم كوكبة من المحاضرين الوطنيين الخبراء والمتخصصين في مجالات برامج المشروع.
وتعد هذه المبادرة الرائدة في مجال تأهيل وتدريب حديثي التعيين من أجل تحفيز بيئة ممكنة تسهم في تعزيز العمل بين قطاعات الدولة المتنوعة هي الأولى من نوعها في مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير الذي قام بالإعداد والتخطيط لهذا المشروع الضخم من خلال دراسة احتياجات سوق العمل الكويتي للمهارات والمعارف الأساسية التي يستوجب تزويدها لحديثي التعيين، إذ إن للمركز الخبرة الطويلة والاختصاص بتنفيذ العديد من البرامج القصيرة والمهنية وطويلة المدى والتعاقدية في عدة مجالات متنوعة في التجارة والاقتصاد والصناعة والتأمين وغيرها من الأنشطة التي تخدم سوق العمل الكويتي.
وأنشئ هذا البرنامج في غرفة تجارة وصناعة الكويت، لخدمة مساعي الغرفة في تطوير القطاعين الأهلي والحكومي من خلال تدريب وتأهيل كوادر العمل الحديثة لديهم لنقلهم من المرحلة الدراسية إلى مرحلة العمل بالسوق على النحو الذي يكفل للقطاعين سبل النجاح في مباشرة حديثي التعيين لأعمالهم بثقة واحترافية دون عوائق، ما يشكل مساهمة مباشرة لدعم وتمكين بيئة الأعمال في الكويت من خلال هذا المشروع الوطني.
جدير بالذكر أن مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت هو مركز غير ربحي يسعى إلى تنفيذ عدد كبير ومتنوع من برامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات على النحو الذي يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتنمية قدرات ومهارات العاملين سواء في القطاعين الخاص أو العام.

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