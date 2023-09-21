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التجاري يعلن عن عرضه الحصري على Iphone 15

9/21/2023 11:02:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري عن عرض حصري جديد مع شركة «GAIT» - المتجر المتميز لمنتجات شركة آبل «Apple»، وهو استرداد نقدي يصل إلى 150 دينارا على الطلب المسبق لأجهزة iPhone 15 عند الدفع باستخدام بطاقات التجاري الائتمانية المؤهلة، علما أن العرض متاح لأول 200 عميل.
ويبدأ العرض اليوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر الجاري ويستمر حتى 26 من الشهر نفسه أو حتى نفاد الكمية أيهما أقرب، وهذا العرض متوافر من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء من خلال أفرع «GAIT» في مجمع العاصمة ومجمع 360 ومجمع الكوت.
وعن تفاصيل هذا العرض، قالت نورا كايد - مساعد المدير العام - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد: يسعدنا في البنك التجاري الكويتي أن نقدم هذا العرض لجميع حاملي بطاقات التجاري الائتمانية: ماستركارد وورلد، ماستركارد بلاتينيوم من الخطوط الجوية البريطانية وفيزا سيجنتشر، فيزا انفينيت وفيزا بلاتينيوم، حيث يمكن للعميل الاستفادة باسترداد نقدي يصل لغاية 150 دينارا كويتيا عند استخدام بطاقات التجاري الائتمانية المؤهلة.
وبينت نورا كايد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البنك الدائم على مكافأة عملائه وتقديم أفضل مستوى من الخدمة. وعن إمكانية استفادة العميل من هذا العرض، أوضحت كايد أن العرض متوافر في فروع «GAIT» مجمع العاصمة ومجمع 360 ومجمع الكوت ولا يسري العرض عبر الموقع الإلكتروني لـ «GAIT»، داعية العملاء إلى الاستفادة من هذا العرض.

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