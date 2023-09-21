Friday, 22 September 2023 07:07 GMT

التجارة تصدر قرارا لتنظيم مهنة مقيمي العقار

9/21/2023 11:02:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا حمل الرقم 142 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار.
ونص القرار الوزاري الذي اصدره العيبان على استبدال المادة الثانية من القرار رقم 182 لسنة 2010 التي تنص على « مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من القرار رقم 182 لسنة 2010، يجوز للمؤسسات والشركات الكويتية المسجلة لدى الوزارة والتي من أغراضها التقديرات العقارية أن تزاول مهنة مقيمي العقار أو مهنة السمسرة العقارية وفقا للضوابط التالية:
1- ألا يزاول أكثر من نشاط على ذات العقار خلال سنة من تاريخ مزاولة النشاط الأول.
2- ألا يزاول أكثر من نشاط في منطقة واحدة.
ونص القرار الوزاري الجديد على إضافة مادة إلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 كالآتي «للمؤسسات والشركات الكويتية المسجلة لدى الوزارة أن تخطر الوزارة بمقيم العقار أو السمسار الذي يباشر مهنة التقييم لديها أو السمسرة، وفي حال تغييره أو خلو مكانه، يتعين عليها إخطار الوزارة خلال أسبوع من تاريخ تغييره أو خلو مكانه».

MENAFN21092023000130011022ID1107117796

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث