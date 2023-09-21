حتى لا تتسع الرقعة
التاريخ
9/21/2023 9:05:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } الجهود التي يبذلها القائمون على حساب news volley _ ball على منصة الانستغرام والمتخصص في الكرة الطائرة تستحق الشكر والتقدير، هذه الجهود لا يمكن لأحد من المتابعين أن يقلل من شأنها وشأن الحساب وأصحابه، ولكن الملاحظة التي تسجل على الحساب أن بعض المنقولات الصحفية تخلو من أسماء كتابها وخاصة المنتزعة من حسابات رسمية، أليس من حق الكاتب أن يكون اسمه مرافقا لما يكتبه؟
} شخصيا أحيانا أتقدم خطوة وأتراجع مثلها كلما أردت أن ألفت النظر إلى عمل إداري خاطئ في أنديتنا المحلية، والسبب في هذا الإقدام والإحجام يعود إلى أن من يقودون أنديتنا هم في الأساس أشخاص متطوعون، ويبذلون جهودا مضنية رغم مسؤولياتهم المتعددة، فيصيبون ويخطئون، ونعرف أنهم يضحون من أجل تجويد عملهم، والسعي إلى إظهار أنديتهم في أحسن صورة، ويتطلب من هؤلاء أن يعرفوا أن أي لفتة نقدية توجه لخطأ في عملهم وراءها نية حسنة، فالهدف منها مساعدتهم والوقوف معهم، ولو كان نقدا لأجل النقد لأصبح لا فائدة من ورائه، وهناك قلة قليلة من العاملين في الأندية تؤمن وتردد «رحم الله من أهدى إلي عيوبي».
} انسحاب أو اعتذار أربعة أندية عن المشاركة في منافسات مسابقات الشباب للكرة الطائرة خلال الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 قد أوجد ربكة في رسم خارطة مسابقة هذه الفئة فضلا عن إصدار الجدول، وهذا الاعتذار سابقة لم نسمع عنها من قبل، والخوف أن تتسع رقعة الاعتذارات مستقبلا، وهذا سيكون له انعكاسات سلبية مستقبلا لا تحمد عقباها، ومن هنا يطلب من القائمين على شأن تسيير شأن اتحاد اللعبة والمسابقات على وجه التحديد التحرك السريع، والاجتماع مع المعنيين في الأندية المعتذرة، للوقوف على الأسباب والمسببات والمبررات، للبحث عن حلول ومعالجات جذرية، لأن ما يحصل لا يمكن أن يمر مرورا دون التوقف عنده لأهميته على المستوى البعيد.
} المعد البدني والقارئ الإحصائي والمعد الذهني ثلاثة أضلاع في الألعاب الرياضية والكرة الطائرة تحديدا لا يمكن الاستغناء عن خدماتهم ضمن أي فريق يقدر عمله وما يقوم به، وعندما تشتكي من قلة ذات اليد هذا شيء، والعمل ضمن الأصول المتعارف عليها لدى من يريدون الوصول لتحقيق الأهداف المرسومة بناء على العمل وفق »اعقلها وتوكل،« أما ترك الأمور كيفما توجهها الرياح فهذا وقت عفى عليه الزمن، وتفكير انقرض.
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