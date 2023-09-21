حتى لا تتسع الرقعة





} شخصيا‭ ‬أحيانا‭ ‬أتقدم‭ ‬خطوة‭ ‬وأتراجع‭ ‬مثلها‭ ‬كلما‭ ‬أردت‭ ‬أن‭ ‬ألفت‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬إداري‭ ‬خاطئ‭ ‬في‭ ‬أنديتنا‭ ‬المحلية،‭ ‬والسبب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإقدام‭ ‬والإحجام‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يقودون‭ ‬أنديتنا‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬أشخاص‭ ‬متطوعون،‭ ‬ويبذلون‭ ‬جهودا‭ ‬مضنية‭ ‬رغم‭ ‬مسؤولياتهم‭ ‬المتعددة،‭ ‬فيصيبون‭ ‬ويخطئون،‭ ‬ونعرف‭ ‬أنهم‭ ‬يضحون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجويد‭ ‬عملهم،‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬إظهار‭ ‬أنديتهم‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬صورة،‭ ‬ويتطلب‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬أن‭ ‬يعرفوا‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬لفتة‭ ‬نقدية‭ ‬توجه‭ ‬لخطأ‭ ‬في‭ ‬عملهم‭ ‬وراءها‭ ‬نية‭ ‬حسنة،‭ ‬فالهدف‭ ‬منها‭ ‬مساعدتهم‭ ‬والوقوف‭ ‬معهم،‭ ‬ولو‭ ‬كان‭ ‬نقدا‭ ‬لأجل‭ ‬النقد‭ ‬لأصبح‭ ‬لا‭ ‬فائدة‭ ‬من‭ ‬ورائه،‭ ‬وهناك‭ ‬قلة‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬تؤمن‭ ‬وتردد‭ ‬‮«‬رحم‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬أهدى‭ ‬إلي‭ ‬عيوبي‮»‬‭.‬





} انسحاب‭ ‬أو‭ ‬اعتذار‭ ‬أربعة‭ ‬أندية‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬مسابقات‭ ‬الشباب‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬قد‭ ‬أوجد‭ ‬ربكة‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬خارطة‭ ‬مسابقة‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬الجدول،‭ ‬وهذا‭ ‬الاعتذار‭ ‬سابقة‭ ‬لم‭ ‬نسمع‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬والخوف‭ ‬أن‭ ‬تتسع‭ ‬رقعة‭ ‬الاعتذارات‭ ‬مستقبلا،‭ ‬وهذا‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬انعكاسات‭ ‬سلبية‭ ‬مستقبلا‭ ‬لا‭ ‬تحمد‭ ‬عقباها،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬شأن‭ ‬تسيير‭ ‬شأن‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬والمسابقات‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬التحرك‭ ‬السريع،‭ ‬والاجتماع‭ ‬مع‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬المعتذرة،‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬الأسباب‭ ‬والمسببات‭ ‬والمبررات،‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬ومعالجات‭ ‬جذرية،‭ ‬لأن‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمر‭ ‬مرورا‭ ‬دون‭ ‬التوقف‭ ‬عنده‭ ‬لأهميته‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬البعيد‭.‬





} المعد‭ ‬البدني‭ ‬والقارئ‭ ‬الإحصائي‭ ‬والمعد‭ ‬الذهني‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضلاع‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬والكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬تحديدا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬خدماتهم‭ ‬ضمن‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬يقدر‭ ‬عمله‭ ‬وما‭ ‬يقوم‭ ‬به،‭ ‬وعندما‭ ‬تشتكي‭ ‬من‭ ‬قلة‭ ‬ذات‭ ‬اليد‭ ‬هذا‭ ‬شيء،‭ ‬والعمل‭ ‬ضمن‭ ‬الأصول‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬لدى‭ ‬من‭ ‬يريدون‭ ‬الوصول‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرسومة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬‮»‬اعقلها‭ ‬وتوكل،‮«‬‭ ‬أما‭ ‬ترك‭ ‬الأمور‭ ‬كيفما‭ ‬توجهها‭ ‬الرياح‭ ‬فهذا‭ ‬وقت‭ ‬عفى‭ ‬عليه‭ ‬الزمن،‭ ‬وتفكير‭ ‬انقرض‭.‬