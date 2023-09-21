صوفي تيرنر تقاضي جو جوناس بعد الطلاق
التاريخ
9/21/2023 7:33:51 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أقامت صوفي تيرنر دعوى قضائية ضد طليقها جو جوناس، مطالبة بإعادة طفلتيها إلى إنجلترا.
وطالبت صوفي في دعوتها بأن يعيد جوناس طفلتيها بشكل فوري، باعتبار أن احتفاظ طليقها بهما جرى بشكل غير قانوني بدءًا من 20 سبتمبر/ أيلول.
وزعمت صوفي أنها وطليقها سبق وأن اتفقا أثناء زواجهما على أن تكون إنجلترا وطنهما للأبد.
تأتي هذه التطورات بعدما انفصل جو جوناس وصوفي تيرنر قبل أسبوعين، وكشفت الأخيرة أن السبب يعود إلى نشوب مشاجرة بينهما في منتصف أغسطس/ آب الماضي.
وحصل جوناس على الطلاق في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، وعلمت نجمة "Game of Thrones" بخبر طلاقها بعدها بأيام من وسائل الإعلام بحسب ما نقلته "TMZ".
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