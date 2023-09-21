صوفي تيرنر تقاضي جو جوناس بعد الطلاق

وطالبت صوفي في دعوتها بأن يعيد جوناس طفلتيها بشكل فوري، باعتبار أن احتفاظ طليقها بهما جرى بشكل غير قانوني بدءًا من 20 سبتمبر/ أيلول.

وزعمت صوفي أنها وطليقها سبق وأن اتفقا أثناء زواجهما على أن تكون إنجلترا وطنهما للأبد.

تأتي هذه التطورات بعدما انفصل جو جوناس وصوفي تيرنر قبل أسبوعين، وكشفت الأخيرة أن السبب يعود إلى نشوب مشاجرة بينهما في منتصف أغسطس/ آب الماضي.

وحصل جوناس على الطلاق في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، وعلمت نجمة "Game of Thrones" بخبر طلاقها بعدها بأيام من وسائل الإعلام بحسب ما نقلته "TMZ".