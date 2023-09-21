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رئيس الشورى يبارك للشيخة حصة بنت خليفة منحها وسام رائدة العمل الاجتماعي في البحرين

9/21/2023 7:29:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬ضمّنها‭ ‬أجمل‭ ‬التهاني،‭ ‬وأطيب‭ ‬التبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬منح‭ ‬سموّها‭ ‬وسام‭ ‬رائدة‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬التكريم‭ ‬الثاني‭ ‬للشخصيات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي؛‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬‮«‬مسقط‮»‬‭.‬

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