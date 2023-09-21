رئيس الشورى يبارك للشيخة حصة بنت خليفة منحها وسام رائدة العمل الاجتماعي في البحرين

رئيس الشورى يبارك للشيخة حصة بنت خليفة منحها وسام رائدة العمل الاجتماعي في البحرين
التاريخ
9/21/2023 7:29:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، برقية تهنئة إلى سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين، عضو المجلس الأعلى للمرأة، ضمّنها أجمل التهاني، وأطيب التبريكات بمناسبة منح سموّها وسام رائدة العمل الاجتماعي الأهلي في مملكة البحرين، وذلك في حفل التكريم الثاني للشخصيات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي؛ الذي أقيم في عاصمة سلطنة عمان الشقيقة «مسقط». كلمات دالة
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