وزير التربية يعتمد الخطة التنفيذيــة لمتابعــة أداء المـدارس

وزير التربية يعتمد الخطة التنفيذيــة لمتابعــة أداء المـدارس
التاريخ
9/21/2023 7:29:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اعتمد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم الخطة التنفيذية لمتابعة أداء المدارس، والتي تم إعدادها من قبل الوحدة التنظيمية التي تم استحداثها ضمن مشروع تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، لتمثل نقلة مهمة لتطوير آليات تحسين أداء المدارس، حيث يبدأ العمل في تنفيذها من قبل فريق مختص من العناصر البحرينية المتميزة التي تم استقطابها عبر نظام الموظف الحكومي «شواغر».
وعبر الوزير عن شكره وتقديره لفريق العمل الذي أنجز تأسيس قسم تطوير أداء المدارس، مؤكداً أهمية التقارير الدورية التي سيقوم الفريق المختص برفعها لتحديد عناصر القوة والتطوير في جميع المدارس الحكومية. كلمات دالة
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