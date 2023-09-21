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وزيـرة الصحـة: جامعـة الخليـج العربي صرح أكاديمي وعلمي عريق

9/21/2023 7:29:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬بمقر‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تسلمه‭ ‬لمهامه‭ ‬الجديدة‭ ‬برئاسة‭ ‬الجامعة‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬هنأت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الرفيع،‭ ‬مثمنةً‭ ‬مسيرة‭ ‬عطاء‭ ‬الجامعة‭ ‬كصرح‭ ‬أكاديمي‭ ‬وعلمي‭ ‬عريق‭ ‬ساهم‭ ‬لعقود‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بالكفاءات‭ ‬والمخرجات‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬المتميزة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬وطرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المتخصصة‭ ‬والبحوث‭ ‬العلمية‭ ‬والدراسات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬سبل‭ ‬الارتقاء‭ ‬الأمثل‭ ‬بجودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والعلاجية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭ ‬كافة‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬المشترك‭ ‬بحث‭ ‬واستعراض‭ ‬مجالات‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬وتطوير‭ ‬الخطط‭ ‬والمشاريع‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬الموضوعات‭ ‬والمستجدات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالجامعة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء‭ ‬أعربت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لرئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬متمنيةً‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬الجديدة‭. ‬

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