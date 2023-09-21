وزيـرة الصحـة: جامعـة الخليـج العربي صرح أكاديمي وعلمي عريق

وزيـرة الصحـة: جامعـة الخليـج العربي صرح أكاديمي وعلمي عريق
التاريخ
9/21/2023 7:29:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة بمقر وزارة الصحة الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي، وذلك بمناسبة تسلمه لمهامه الجديدة برئاسة الجامعة.
وفي مستهل اللقاء هنأت وزيرة الصحة رئيس الجامعة بمناسبة صدور قرار تعيينه في هذا المنصب الأكاديمي الرفيع، مثمنةً مسيرة عطاء الجامعة كصرح أكاديمي وعلمي عريق ساهم لعقود في رفد القطاع الصحي بالكفاءات والمخرجات من الكوادر الطبية المتميزة، إلى جانب العمل على استقطاب وطرح العديد من البرامج التدريبية المتخصصة والبحوث العلمية والدراسات الطبية التي ساهمت في مواصلة تحقيق سبل الارتقاء الأمثل بجودة وكفاءة الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها القطاعات الصحية كافة ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك.
وقد تم خلال اللقاء المشترك بحث واستعراض مجالات تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين وزارة الصحة وجامعة الخليج العربي في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وتطوير الخطط والمشاريع ذات الأهمية، كما تم مناقشة أبرز الموضوعات والمستجدات الخاصة بالجامعة.
وفي ختام اللقاء أعربت وزيرة الصحة عن شكرها وتقديرها لرئيس جامعة الخليج العربي، متمنيةً له كل التوفيق والسداد في مهامه الجديدة. كلمات دالة
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