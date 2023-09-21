في اجتماع استثنائي.. وزراء الشباب العرب يعتمدون الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن

وبحث‭ ‬الاجتماع‭ ‬بندين‭ ‬مدرجين‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العربية‭ ‬للشباب‭ ‬والسلام‭ ‬والأمن،‭ ‬ورفعها‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬للقمة‭ ‬العربية‭ ‬التنموية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المقبلة،‭ ‬كما‭ ‬رحب‭ ‬وزراء‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬العرب‭ ‬بمقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬اتحاد‭ ‬الشباب‭ ‬العربي،‭ ‬وتم‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬الأمانة‭ ‬الفنية‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬العرب،‭ ‬لمناقشته‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬والترتيبات‭ ‬اللازمة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬أثناء‭ ‬ترؤسها‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬العرب‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬أُطر‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي‭ ‬وترجمة‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬آليات‭ ‬عمل‭ ‬واضحة‭ ‬المعالم‭ ‬تستشرف‭ ‬المستقبل‭ ‬وتحشد‭ ‬الجهود‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬مخرجات‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬بالدول‭ ‬العربية‭ ‬والوصول‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

وبينت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬حرص‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬الشباب‭ ‬ومواكبة‭ ‬التطور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬والمشروعات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تنمية‭ ‬قدراتهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬ودعم‭ ‬مشروعاتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬العرب‭ ‬باعتماد‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العربية‭ ‬للشباب‭ ‬والسلام‭ ‬والأمن‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬بنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬واعتبارهم‭ ‬شريكاً‭ ‬رئيسياً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مباركة‭ ‬مقترح‭ ‬اتحاد‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬والذي‭ ‬سيمثل‭ ‬آلية‭ ‬متطورة‭ ‬للعمل‭ ‬كجسر‭ ‬ومنصة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعظيم‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬بشكل‭ ‬منظم‭.‬