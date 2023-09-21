في اجتماع استثنائي.. وزراء الشباب العرب يعتمدون الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن

في اجتماع استثنائي.. وزراء الشباب العرب يعتمدون الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن
التاريخ
9/21/2023 7:29:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة وعضوية وزراء الشباب والرياضة ومن في حكمهم بالدول العربية لاعتماد توصيات المكتب التنفيذي.
وبحث الاجتماع بندين مدرجين على جدول الأعمال حيث تم اعتماد الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، ورفعها إلى الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية المقبلة، كما رحب وزراء الشباب والرياضة العرب بمقترح إنشاء اتحاد الشباب العربي، وتم إحالته إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، لمناقشته واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة.
وبهذه المناسبة أشادت وزيرة شؤون الشباب بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية أثناء ترؤسها لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وحرصها على تعزيز أواصر التعاون العربي في المجال الشبابي، مؤكدةً أن هذا الاجتماع ساهم في زيادة أُطر العمل العربي المشترك في المجال الشبابي وترجمة هذا التعاون العربي إلى آليات عمل واضحة المعالم تستشرف المستقبل وتحشد الجهود العربية من أجل تطوير مخرجات العمل الشبابي بالدول العربية والوصول بها إلى أعلى المستويات على مختلف الأصعدة.
وبينت وزيرة شؤون الشباب حرص الدول العربية على تلبية متطلبات الشباب ومواكبة التطور من خلال البرامج والمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها على مدار العام، وذلك بهدف تنمية قدراتهم ومهاراتهم ودعم مشروعاتهم في مختلف المجالات، مشيرة إلى أهمية قرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب باعتماد الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن التي ستسهم في تعزيز دور الشباب العربي بنشر ثقافة السلام والأمن واعتبارهم شريكاً رئيسياً، بالإضافة إلى مباركة مقترح اتحاد الشباب العربي والذي سيمثل آلية متطورة للعمل كجسر ومنصة تسهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي بشكل منظم. كلمات دالة
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