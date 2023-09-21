Friday, 22 September 2023 04:14 GMT

الحمر يشيد بدور مركز الاتصال الوطني في تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي‎

9/21/2023 7:29:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬نبيل‭ ‬بن‭ ‬يعقوب‭ ‬الحمر‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لشؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس‭ ‬أحمد‭ ‬خالد‭ ‬العريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬هنأ‭ ‬المستشار‭ ‬الحمر‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬العريفي‭ ‬على‭ ‬نيله‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بتعيينه‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬الجديد،‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬ومسئولياته‭.‬

وأثنى‭ ‬السيد‭ ‬الحمر‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬المكتسبات‭ ‬والمنجزات‭ ‬الحضارية‭ ‬والتنموية‭ ‬ومختلف‭ ‬جوانب‭ ‬النهضة‭ ‬الحديثة‭ ‬ومسيرة‭ ‬التطوير‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬المهم‭ ‬للمركز‭ ‬ومنتسبيه‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المسيرة‭ ‬الإعلامية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الإعلامي‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬ومختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬محلياً‭ ‬وخارجياً‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لشؤون‭ ‬الإعلام،‭ ‬مثمناً‭ ‬ما‭ ‬يبديه‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬دائم‭ ‬ودعم‭ ‬لجهود‭ ‬المركز‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬المنشودة‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المسيرة‭ ‬الوطنية‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN21092023000055011008ID1107117535

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث