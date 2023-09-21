الحمر يشيد بدور مركز الاتصال الوطني في تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي‎

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬هنأ‭ ‬المستشار‭ ‬الحمر‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬العريفي‭ ‬على‭ ‬نيله‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بتعيينه‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬الجديد،‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬ومسئولياته‭.‬

وأثنى‭ ‬السيد‭ ‬الحمر‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬المكتسبات‭ ‬والمنجزات‭ ‬الحضارية‭ ‬والتنموية‭ ‬ومختلف‭ ‬جوانب‭ ‬النهضة‭ ‬الحديثة‭ ‬ومسيرة‭ ‬التطوير‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬المهم‭ ‬للمركز‭ ‬ومنتسبيه‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المسيرة‭ ‬الإعلامية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الإعلامي‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬ومختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬محلياً‭ ‬وخارجياً‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لشؤون‭ ‬الإعلام،‭ ‬مثمناً‭ ‬ما‭ ‬يبديه‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬دائم‭ ‬ودعم‭ ‬لجهود‭ ‬المركز‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬المنشودة‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المسيرة‭ ‬الوطنية‭. ‬