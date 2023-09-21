الحمر يشيد بدور مركز الاتصال الوطني في تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي‎

الحمر يشيد بدور مركز الاتصال الوطني في تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي
التاريخ
9/21/2023 7:29:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام في مكتبه بقصر القضيبية أمس أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني.
وخلال اللقاء هنأ المستشار الحمر السيد أحمد العريفي على نيله الثقة الملكية السامية بتعيينه في منصبه الجديد، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مهامه ومسئولياته.
وأثنى السيد الحمر على جهود مركز الاتصال الوطني في إبراز المكتسبات والمنجزات الحضارية والتنموية ومختلف جوانب النهضة الحديثة ومسيرة التطوير التي تشهدها البلاد في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومشيداً بالدور المهم للمركز ومنتسبيه في دعم المسيرة الإعلامية وتعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي المثمر بين كافة الجهات الحكومية بما يسهم في تطوير الخطاب الإعلامي الحكومي، والارتقاء بمنظومة التواصل مع المواطنين والمقيمين ومختلف الجهات الحكومية محلياً وخارجياً.
من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني عن جزيل شكره وتقديره لمستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، مثمناً ما يبديه من تعاون دائم ودعم لجهود المركز لتحقيق أهدافه المنشودة بما يخدم المسيرة الوطنية. كلمات دالة
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