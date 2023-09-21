بدء محادثات سلام بين أذربيجان وانفصاليي إقليم ناجورنو كاراباخ

باكو،‭ ‬يريفان‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬انتهت‭ ‬أول‭ ‬جولة‭ ‬محادثات‭ ‬بين‭ ‬أذربيجان‭ ‬وأرمن‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬بشأن‭ ‬دمج‭ ‬الإقليم‭ ‬الانفصالي،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكر‭ ‬الإعلام‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬الرسمي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭. ‬واستمرت‭ ‬المحادثات‭ ‬قرابة‭ ‬الساعتين‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬المقرر‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقب‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬يفلاخ‭ ‬الأذربيجانية،‭ ‬وفق‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬والتلفزيون‭ ‬الرسمي‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬وصل‭ ‬وفد‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬يفلاخ‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬لإجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬باكو‭ ‬حول‭ ‬إعادة‭ ‬دمج‭ ‬هذا‭ ‬الإقليم،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬‮«‬اذرتاغ‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬هذه‭ ‬المفاوضات،‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬بوساطة‭ ‬روسية‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬خاطفة‭ ‬شنتها‭ ‬باكو‭ ‬وأرغمت‭ ‬الانفصاليين‭ ‬على‭ ‬الاستسلام‭ ‬بعد‭ ‬نزاع‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭.‬

والتقى‭ ‬الجانبان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬يفلاخ‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬كيلومتر‭ ‬غرب‭ ‬باكو‭. ‬وبالتزامن‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬جلسة‭ ‬طارئة‭ ‬دعت‭ ‬إليها‭ ‬فرنسا‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬الإقليم‭.‬

وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬استمرت‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬وقال‭ ‬الانفصاليون‭ ‬إنها‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬شخص،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬إلهام‭ ‬علييف،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬استعادت‭ ‬السيادة‮»‬‭ ‬على‭ ‬الإقليم‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬شملت‭ ‬بنوده‭ ‬موافقة‭ ‬الانفصاليين‭ ‬على‭ ‬إلقاء‭ ‬أسلحتهم‭ ‬وإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬باكو‭.‬

وأكد‭ ‬الكرملين،‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬الروسية‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬ستتولى‭ ‬دور‭ ‬الوساطة‭ ‬في‭ ‬مباحثات‭ ‬السلام،‭. ‬وأعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتيح‭ ‬المباحثات‭ ‬‮«‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد،‭ ‬ونقل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬إلى‭ ‬مسار‭ ‬سلمي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الصيني‭ ‬وانج‭ ‬يي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

وأكد‭ ‬الانفصاليون‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬يشمل‭ ‬انسحاب‭ ‬الوحدات‭ ‬العسكرية‭ ‬المتبقية‭ ‬وحلّ‭ ‬التشكيلات‭ ‬المسلحة‭ ‬ونزع‭ ‬سلاحها،‭ ‬وأنه‭ ‬ستتم‭ ‬في‭ ‬مباحثات‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬مناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬أثارها‭ ‬الجانب‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬الدمج‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬وأمن‭ ‬أرمن‭ ‬ناغورني‭ ‬كاراباخ‮»‬‭.‬

وشكّل‭ ‬إقليم‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬الذي‭ ‬تقطنه‭ ‬غالبية‭ ‬من‭ ‬الأرمن‭ ‬محور‭ ‬نزاع‭ ‬مديد‭. ‬وخاضت‭ ‬الجمهوريتان‭ ‬السوفيتيان‭ ‬السابقتان‭ ‬أذربيجان‭ ‬وأرمينيا‭ ‬حربين‭ ‬بشأنه،‭ ‬إحداهما‭ ‬بين‭ ‬1988‭ ‬و1994‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬قتيل،‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬انتهت‭ ‬بهزيمة‭ ‬يريفان‭.‬

وأجرت‭ ‬باكو‭ ‬ويريفان‭ ‬مباحثات‭ ‬سلام‭ ‬بوساطة‭ ‬غربية‭ ‬حققت‭ ‬بعض‭ ‬التقدم‭ ‬نحو‭ ‬إعداد‭ ‬نص‭ ‬سلام‭ ‬دون‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬ناجز‭. ‬ووافقت‭ ‬يريفان‭ ‬على‭ ‬الاعتراف‭ ‬بناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬أذربيجان،‭ ‬لكنها‭ ‬طالبت‭ ‬بآليات‭ ‬دولية‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬السكان‭.‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬إلهام‭ ‬علييف،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬أعادت‭ ‬بسط‭ ‬سيادتها‮»‬‭ ‬على‭ ‬ناجورني‭ ‬كاراباخ،‭ ‬مؤكدا‭ ‬تدمير‭ ‬‮«‬معظم‮»‬‭ ‬قوات‭ ‬الانفصاليين‭ ‬وعتادهم‭ ‬العسكري،‭ ‬وأن‭ ‬هؤلاء‭ ‬باشروا‭ ‬الانسحاب‭ ‬وتسليم‭ ‬أسلحتهم‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬اتهم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأرميني،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬كتيبة‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬بأنها‭ ‬أخفقت‭ ‬في‭ ‬مهمتها‭ ‬لحفظ‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬المذكور‭ ‬ذي‭ ‬الغالبية‭ ‬الأرمينية‭ .‬وقال‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتجاهل‭ ‬إخفاق‭ ‬كتيبة‭ (‬حفظ‭) ‬السلام‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭. ‬وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأرميني‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬أرمينيا‭ ‬مستعدة،‭ ‬عند‭ ‬الحاجة،‭ ‬لاستقبال‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬عائلة‮»‬‭ ‬من‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬حيث‭ ‬استسلم‭ ‬الانفصاليون‭ ‬الأرمن‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬خاطفة‭ ‬لأذربيجان‭.‬