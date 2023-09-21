Friday, 22 September 2023 04:13 GMT

بدء محادثات سلام بين أذربيجان وانفصاليي إقليم ناجورنو كاراباخ

9/21/2023 7:29:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باكو،‭ ‬يريفان‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬انتهت‭ ‬أول‭ ‬جولة‭ ‬محادثات‭ ‬بين‭ ‬أذربيجان‭ ‬وأرمن‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬بشأن‭ ‬دمج‭ ‬الإقليم‭ ‬الانفصالي،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكر‭ ‬الإعلام‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬الرسمي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭. ‬واستمرت‭ ‬المحادثات‭ ‬قرابة‭ ‬الساعتين‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬المقرر‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقب‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬يفلاخ‭ ‬الأذربيجانية،‭ ‬وفق‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬والتلفزيون‭ ‬الرسمي‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬وصل‭ ‬وفد‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬يفلاخ‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬لإجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬باكو‭ ‬حول‭ ‬إعادة‭ ‬دمج‭ ‬هذا‭ ‬الإقليم،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬‮«‬اذرتاغ‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬هذه‭ ‬المفاوضات،‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬بوساطة‭ ‬روسية‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬خاطفة‭ ‬شنتها‭ ‬باكو‭ ‬وأرغمت‭ ‬الانفصاليين‭ ‬على‭ ‬الاستسلام‭ ‬بعد‭ ‬نزاع‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭.‬

والتقى‭ ‬الجانبان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬يفلاخ‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬كيلومتر‭ ‬غرب‭ ‬باكو‭. ‬وبالتزامن‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬جلسة‭ ‬طارئة‭ ‬دعت‭ ‬إليها‭ ‬فرنسا‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬الإقليم‭.‬

وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬استمرت‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬وقال‭ ‬الانفصاليون‭ ‬إنها‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬شخص،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬إلهام‭ ‬علييف،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬استعادت‭ ‬السيادة‮»‬‭ ‬على‭ ‬الإقليم‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬شملت‭ ‬بنوده‭ ‬موافقة‭ ‬الانفصاليين‭ ‬على‭ ‬إلقاء‭ ‬أسلحتهم‭ ‬وإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬باكو‭.‬

وأكد‭ ‬الكرملين،‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬الروسية‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬ستتولى‭ ‬دور‭ ‬الوساطة‭ ‬في‭ ‬مباحثات‭ ‬السلام،‭. ‬وأعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتيح‭ ‬المباحثات‭ ‬‮«‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد،‭ ‬ونقل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬إلى‭ ‬مسار‭ ‬سلمي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الصيني‭ ‬وانج‭ ‬يي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

وأكد‭ ‬الانفصاليون‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬يشمل‭ ‬انسحاب‭ ‬الوحدات‭ ‬العسكرية‭ ‬المتبقية‭ ‬وحلّ‭ ‬التشكيلات‭ ‬المسلحة‭ ‬ونزع‭ ‬سلاحها،‭ ‬وأنه‭ ‬ستتم‭ ‬في‭ ‬مباحثات‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬مناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬أثارها‭ ‬الجانب‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬الدمج‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬وأمن‭ ‬أرمن‭ ‬ناغورني‭ ‬كاراباخ‮»‬‭.‬

وشكّل‭ ‬إقليم‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬الذي‭ ‬تقطنه‭ ‬غالبية‭ ‬من‭ ‬الأرمن‭ ‬محور‭ ‬نزاع‭ ‬مديد‭. ‬وخاضت‭ ‬الجمهوريتان‭ ‬السوفيتيان‭ ‬السابقتان‭ ‬أذربيجان‭ ‬وأرمينيا‭ ‬حربين‭ ‬بشأنه،‭ ‬إحداهما‭ ‬بين‭ ‬1988‭ ‬و1994‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬قتيل،‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬انتهت‭ ‬بهزيمة‭ ‬يريفان‭.‬

وأجرت‭ ‬باكو‭ ‬ويريفان‭ ‬مباحثات‭ ‬سلام‭ ‬بوساطة‭ ‬غربية‭ ‬حققت‭ ‬بعض‭ ‬التقدم‭ ‬نحو‭ ‬إعداد‭ ‬نص‭ ‬سلام‭ ‬دون‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬ناجز‭. ‬ووافقت‭ ‬يريفان‭ ‬على‭ ‬الاعتراف‭ ‬بناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬أذربيجان،‭ ‬لكنها‭ ‬طالبت‭ ‬بآليات‭ ‬دولية‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬السكان‭.‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬إلهام‭ ‬علييف،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬أعادت‭ ‬بسط‭ ‬سيادتها‮»‬‭ ‬على‭ ‬ناجورني‭ ‬كاراباخ،‭ ‬مؤكدا‭ ‬تدمير‭ ‬‮«‬معظم‮»‬‭ ‬قوات‭ ‬الانفصاليين‭ ‬وعتادهم‭ ‬العسكري،‭ ‬وأن‭ ‬هؤلاء‭ ‬باشروا‭ ‬الانسحاب‭ ‬وتسليم‭ ‬أسلحتهم‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬اتهم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأرميني،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬كتيبة‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬بأنها‭ ‬أخفقت‭ ‬في‭ ‬مهمتها‭ ‬لحفظ‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬المذكور‭ ‬ذي‭ ‬الغالبية‭ ‬الأرمينية‭ .‬وقال‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتجاهل‭ ‬إخفاق‭ ‬كتيبة‭ (‬حفظ‭) ‬السلام‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭. ‬وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأرميني‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬أرمينيا‭ ‬مستعدة،‭ ‬عند‭ ‬الحاجة،‭ ‬لاستقبال‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬عائلة‮»‬‭ ‬من‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬حيث‭ ‬استسلم‭ ‬الانفصاليون‭ ‬الأرمن‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬خاطفة‭ ‬لأذربيجان‭.‬

MENAFN21092023000055011008ID1107117534

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث