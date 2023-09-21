الخرطوم.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بمحيط القيادة العامة وسلاح المدرعات
التاريخ
9/21/2023 7:29:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
(العربية.نت): شهد الاقتتال في السودان تصاعدا أمس وسط جهود دولية لإنهاء الحرب التي يدفع الشعب السوداني تكاليفها بالكامل.
وفي آخر التطورات، أفاد مراسل «العربية» و«الحدث» باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في وسط الخرطوم.
كما أفاد المراسل بسماع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان في محيط القيادة العامة بالخرطوم وفي محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.
وأضاف: «أصوات الانفجارات والأسلحة الرشاشة باتت تسمع بوضوح قبل بزوغ الفجر».
يأتي ذلك فيما تدور معارك متقطعة في مدينة أم درمان، مع تحليق طائرات مسيرة تتبع للجيش في محيط منطقة المهندسين.
وتوجه رئيس المجلس السيادي قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان يوم الأربعاء إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان من مجلس السيادة الحاكم في البلاد.
ومن المقرر أن يلقي البرهان خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، كما سيشارك في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف.
ومنذ أواخر الشهر الماضي يكثف البرهان جولاته الخارجية وسط مساع لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد بين قواته وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي».
ومنذ ذلك الحين زار البرهان ستة بلدان هي مصر وجنوب السودان وقطر وإريتريا وتركيا وأخيرا أوغندا.
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