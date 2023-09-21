الخرطوم.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بمحيط القيادة العامة وسلاح المدرعات

‭(‬العربية‭.‬نت‭): ‬شهد‭ ‬الاقتتال‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬تصاعدا‭ ‬أمس‭ ‬وسط‭ ‬جهود‭ ‬دولية‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يدفع‭ ‬الشعب‭ ‬السوداني‭ ‬تكاليفها‭ ‬بالكامل‭.‬

وفي‭ ‬آخر‭ ‬التطورات،‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬العربية‮»‬‭ ‬و«الحدث‮»‬‭ ‬باندلاع‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الخرطوم‭.‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬المراسل‭ ‬بسماع‭ ‬دوي‭ ‬انفجارات‭ ‬وتصاعد‭ ‬أعمدة‭ ‬الدخان‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬بالخرطوم‭ ‬وفي‭ ‬محيط‭ ‬سلاح‭ ‬المدرعات‭ ‬جنوبي‭ ‬الخرطوم‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أصوات‭ ‬الانفجارات‭ ‬والأسلحة‭ ‬الرشاشة‭ ‬باتت‭ ‬تسمع‭ ‬بوضوح‭ ‬قبل‭ ‬بزوغ‭ ‬الفجر‮»‬‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬تدور‭ ‬معارك‭ ‬متقطعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أم‭ ‬درمان،‭ ‬مع‭ ‬تحليق‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬تتبع‭ ‬للجيش‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬منطقة‭ ‬المهندسين‭.‬

وتوجه‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬السيادي‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلقي‭ ‬البرهان‭ ‬خطاب‭ ‬السودان‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬اليوم،‭ ‬كما‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬لبحث‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف‭.‬

ومنذ‭ ‬أواخر‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬يكثف‭ ‬البرهان‭ ‬جولاته‭ ‬الخارجية‭ ‬وسط‭ ‬مساع‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بين‭ ‬قواته‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬‮«‬حميدتي‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬زار‭ ‬البرهان‭ ‬ستة‭ ‬بلدان‭ ‬هي‭ ‬مصر‭ ‬وجنوب‭ ‬السودان‭ ‬وقطر‭ ‬وإريتريا‭ ‬وتركيا‭ ‬وأخيرا‭ ‬أوغندا‭.‬