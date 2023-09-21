أوكرانيا تخشى ((أشهرا صعبة)) بعد هجوم صاروخي روسي واسع النطاق

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
موسكو – كييف - (وكالات الأنباء): حذّرت الرئاسة الأوكرانية أمس الخميس من «أشهر صعبة» في أعقاب هجوم صاروخي واسع النطاق شنته روسيا على مختلف أنحاء البلاد ليلا، وأدى الى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في خيرسون وإصابة سبعة في كييف.
وأتى الهجوم الذي استخدمت موسكو خلاله عشرات من صواريخ كروز بعد ساعات من إدانة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام مجلس الأمن الدولي الغزو الروسي «الإجرامي وغير المبرر».
ومع قرب حلول فصل الشتاء تخشى السلطات في كييف تكرار روسيا استراتيجية اعتمدتها عام 2022 قامت على استهداف منشآت الطاقة من أجل قطع الكهرباء والتدفئة عن السكان.
وكتب معاون مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أوليكسي كوليبا على تليجرام: «الليلة، شنت روسيا هجوما هائلا على أوكرانيا... تنتظرنا أشهر صعبة مقبلة: روسيا ستواصل مهاجمة منشآت الطاقة والمنشآت الأساسية الأوكرانية». واتهم روسيا بالعمل على «إثارة الرعب والذعر» من خلال استهداف «مدنيين، مهاجع، محطات للوقود، فندقا، منشآت للطاقة ومنشآت مدنية».
وللمرة الأولى منذ ستة أشهر، تضررت منشآت للطاقة في غرب أوكرانيا ووسطها، ما تسبّب بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة، وفق ما أوضحت شركة الطاقة الأوكرانية.
وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية أعلنت اعتراض غالبية الصواريخ، لكن عددا منها حقق إصابات مباشرة على الأرض.
وقال قائد أركان الجيش الأوكراني فاليري زابوجني: «سمحت العمليات القتالية لسلاح الجو بالتعاون مع الدفاعات الجوية (..) بتدمير 36 صاروخ كروز» من مجموع «43 صاروخا».
وإضافة الى الأضرار المادية، أدت الصواريخ أو شظاياها إلى سقوط قتلى وجرحى، وخصوصا في خيرسون بجنوب البلاد.
وقال وزير الداخلية إيجور كليمنكو: «في خيرسون، في منتصف الليل، بدأ العدو باستهداف المناطق السكنية»، مشيرا الى أن ذلك أدى الى «مقتل ثلاثة أشخاص... وإصابة خمسة آخرين».
وفي موسكو أفادت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس بأن القوات المسلحة الروسية هاجمت مراكز للاستطلاع والتدريب الفني اللاسلكي للجماعات التخريبية في أوكرانيا، وأصابت جميع المنشآت. ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» عن وزارة الدفاع الروسية القول: «نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة جماعية بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة وبطائرات دون طيار على منشآت صناعية عسكرية، بالإضافة إلى مراكز استخبارات لاسلكية ومراكز تدريب للمجموعات التخريبية التابعة القوات المسلحة الأوكرانية». وأضافت: «لقد تحققت أهداف الضربة وتم تدمير كافة الأهداف».
وبحسب الدفاع الروسية «فقد تم تحييد أكثر من 45 عسكريا أوكرانيا وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز (إم 777)، في اتجاه خيرسون، نتيجة هجوم ناري».
وتابع بيان الدفاع: «أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ كروز من طراز (ستورم شادو) و4 صواريخ (هيمارس)». وقالت الدفاع: «تم تدمير 75 طائرة دون طيار في مناطق عدة. وكانت كييف من المناطق المستهدفة».
وأتت الهجمات بعد ساعات من تأكيد موسكو أنها أسقطت 22 مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، والبحر الأسود ومناطق روسية أبرزها بيلجورود وأوريول.
وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بطائرات مسيّرة الأراضي الروسية منذ بدأت كييف هجومها المضادّ في يونيو.
MENAFN21092023000055011008ID1107117532