أوكرانيا تخشى ((أشهرا صعبة)) بعد هجوم صاروخي روسي واسع النطاق

موسكو‭ ‬ – ‭ ‬كييف‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬حذّرت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬‮«‬أشهر‭ ‬صعبة‮»‬‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬شنته‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬ليلا،‭ ‬وأدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬خيرسون‭ ‬وإصابة‭ ‬سبعة‭ ‬في‭ ‬كييف‭. ‬

وأتى‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استخدمت‭ ‬موسكو‭ ‬خلاله‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬صواريخ‭ ‬كروز‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إدانة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬الإجرامي‭ ‬وغير‭ ‬المبرر‮»‬‭. ‬

ومع‭ ‬قرب‭ ‬حلول‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬تخشى‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬تكرار‭ ‬روسيا‭ ‬استراتيجية‭ ‬اعتمدتها‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬قامت‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬منشآت‭ ‬الطاقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قطع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والتدفئة‭ ‬عن‭ ‬السكان‭. ‬

وكتب‭ ‬معاون‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أوليكسي‭ ‬كوليبا‭ ‬على‭ ‬تليجرام‭: ‬‮«‬الليلة،‭ ‬شنت‭ ‬روسيا‭ ‬هجوما‭ ‬هائلا‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭... ‬تنتظرنا‭ ‬أشهر‭ ‬صعبة‭ ‬مقبلة‭: ‬روسيا‭ ‬ستواصل‭ ‬مهاجمة‭ ‬منشآت‭ ‬الطاقة‭ ‬والمنشآت‭ ‬الأساسية‭ ‬الأوكرانية‮»‬‭. ‬واتهم‭ ‬روسيا‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬إثارة‭ ‬الرعب‭ ‬والذعر‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استهداف‭ ‬‮«‬مدنيين،‭ ‬مهاجع،‭ ‬محطات‭ ‬للوقود،‭ ‬فندقا،‭ ‬منشآت‭ ‬للطاقة‭ ‬ومنشآت‭ ‬مدنية‮»‬‭. ‬

وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬تضررت‭ ‬منشآت‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ووسطها،‭ ‬ما‭ ‬تسبّب‭ ‬بانقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوضحت‭ ‬شركة‭ ‬الطاقة‭ ‬الأوكرانية‭. ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أعلنت‭ ‬اعتراض‭ ‬غالبية‭ ‬الصواريخ،‭ ‬لكن‭ ‬عددا‭ ‬منها‭ ‬حقق‭ ‬إصابات‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬فاليري‭ ‬زابوجني‭: ‬‮«‬سمحت‭ ‬العمليات‭ ‬القتالية‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ (..) ‬بتدمير‭ ‬36‭ ‬صاروخ‭ ‬كروز‮»‬‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬‮«‬43‭ ‬صاروخا‮»‬‭. ‬

وإضافة‭ ‬الى‭ ‬الأضرار‭ ‬المادية،‭ ‬أدت‭ ‬الصواريخ‭ ‬أو‭ ‬شظاياها‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬وجرحى،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬خيرسون‭ ‬بجنوب‭ ‬البلاد‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬إيجور‭ ‬كليمنكو‭: ‬‮«‬في‭ ‬خيرسون،‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬بدأ‭ ‬العدو‭ ‬باستهداف‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬‮«‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭... ‬وإصابة‭ ‬خمسة‭ ‬آخرين‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬موسكو‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بأن‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الروسية‭ ‬هاجمت‭ ‬مراكز‭ ‬للاستطلاع‭ ‬والتدريب‭ ‬الفني‭ ‬اللاسلكي‭ ‬للجماعات‭ ‬التخريبية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وأصابت‭ ‬جميع‭ ‬المنشآت‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬سبوتنيك‮»‬‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬القول‭: ‬‮«‬نفذت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الروسية،‭ ‬الليلة،‭ ‬ضربة‭ ‬جماعية‭ ‬بأسلحة‭ ‬جوية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‭ ‬وبطائرات‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬صناعية‭ ‬عسكرية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬استخبارات‭ ‬لاسلكية‭ ‬ومراكز‭ ‬تدريب‭ ‬للمجموعات‭ ‬التخريبية‭ ‬التابعة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تحققت‭ ‬أهداف‭ ‬الضربة‭ ‬وتم‭ ‬تدمير‭ ‬كافة‭ ‬الأهداف‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تحييد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬عسكريا‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وثلاث‭ ‬مركبات‭ ‬ومدفع‭ ‬هاوتزر‭ ‬أمريكي‭ ‬الصنع‭ ‬من‭ ‬طراز‭ (‬إم‭ ‬777‭)‬،‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬خيرسون،‭ ‬نتيجة‭ ‬هجوم‭ ‬ناري‮»‬‭. ‬

‭ ‬وتابع‭ ‬بيان‭ ‬الدفاع‭: ‬‮«‬أسقطت‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬خمسة‭ ‬صواريخ‭ ‬كروز‭ ‬من‭ ‬طراز‭ (‬ستورم‭ ‬شادو‭) ‬و4‭ ‬صواريخ‭ (‬هيمارس‭)‬‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الدفاع‭: ‬‮«‬تم‭ ‬تدمير‭ ‬75‭ ‬طائرة‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭. ‬وكانت‭ ‬كييف‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المستهدفة‮»‬‭.

‬وأتت‭ ‬الهجمات‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬موسكو‭ ‬أنها‭ ‬أسقطت‭ ‬22‭ ‬مسيّرة‭ ‬أوكرانية‭ ‬فوق‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬موسكو‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬والبحر‭ ‬الأسود‭ ‬ومناطق‭ ‬روسية‭ ‬أبرزها‭ ‬بيلجورود‭ ‬وأوريول‭.

‬وتزايدت‭ ‬وتيرة‭ ‬الهجمات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬كييف‭ ‬هجومها‭ ‬المضادّ‭ ‬في‭ ‬يونيو‭. ‬