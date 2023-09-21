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الصين: زيارة الأسد فرصة لدفع العلاقات مع سوريا إلى ((مستوى جديد))

9/21/2023 7:29:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بكين‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬اعتبرت‭ ‬الصين‭ ‬أن‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬أمس‭ ‬تشكّل‭ ‬فرصة‭ ‬لدفع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬دمشق‭ ‬وبكين‭ ‬الى‭ ‬‮«‬مستوى‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬ماو‭ ‬نينغ‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬بأن‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬ستعمّق‭ ‬الثقة‭ ‬السياسية‭ ‬المتبادلة‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬بما‭ ‬يدفع‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

ووصل‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬هانغجو‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الصين‭ ‬حيث‭ ‬سيحضر‭ ‬افتتاح‭ ‬دورة‭ ‬العاب‭ ‬الآسيوية‭ (‬آسياد‭) ‬السبت‭. ‬

وهذه‭ ‬ثاني‭ ‬زيارة‭ ‬للرئيس‭ ‬السوري‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2004‭. ‬

وأكدت‭ ‬الناطقة‭ ‬‮«‬تقيم‭ ‬الصين‭ ‬وسوريا‭ ‬علاقة‭ ‬صداقة‭ ‬تقليدية‭ ‬عميقة‮»‬‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬سوريا‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أولى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬أقامت‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬بكين‭. ‬

ومضت‭ ‬تقول‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬إقامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬قبل‭ ‬67‭ ‬عاما،‭ ‬تطورت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬سوريا‭ ‬بشكل‭ ‬سليم‭ ‬على‭ ‬الدوام‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الأسد‭ ‬‮«‬يولي‭ ‬أيضا‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وسوريا‮»‬‭. ‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬شي‭ ‬جينبيغ‭ ‬ومسؤولين‭ ‬صينيين‭ ‬آخرين‭ ‬سيلتقونه‭ ‬لتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بعمق‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والمسائل‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الوطن‮»‬‭ ‬السورية‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬الأسد‭ ‬سيحضر‭ ‬افتتاح‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭. ‬

ودعمت‭ ‬الصين‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬فامتنعت‭ ‬مراراً‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬لقرارات‭ ‬تدينها‭ ‬خلال‭ ‬النزاع،‭ ‬واستخدمت‭ ‬الفيتو‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬روسيا‭ ‬لوقف‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭. ‬

وقال‭ ‬المحلّل‭ ‬السياسي‭ ‬السوري‭ ‬أسامة‭ ‬دنورة‭ ‬من‭ ‬دمشق‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تمثّل‭ ‬كسرا‭ ‬لنطاق‭ ‬مهم‭ ‬من‭ ‬العزل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والحصار‭ ‬السياسي‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬سوريا،‭ ‬كون‭ ‬الصين‭ ‬دولة‭ ‬عظمى‭ ‬وذات‭ ‬ثقل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستراتيجي‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬تكسر‭ ‬التابوهات‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬منع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تعتبره‭ ‬واشنطن‭ ‬دولا‭ ‬معزولة‮»‬‭. ‬

وتفرض‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬لطالما‭ ‬اعتبرتها‭ ‬دمشق‭ ‬سبباً‭ ‬أساسياً‭ ‬للتدهور‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬اقتصادها‭.‬

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