الأندية تتجه للتصعيد بتعليق المشاركة في الجولة السادسة بالدوري الأردني

الأندية تتجه للتصعيد بتعليق المشاركة في الجولة السادسة بالدوري الأردني
التاريخ
9/21/2023 7:29:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عمان – أ ف ب: نفّذ فريقا سحاب والرمثا قرار تعليق مشاركتهما في الدوري الأردني لكرة القدم إلى حين تحقيق مطالبهما من الاتحاد المحلي للعبة، وأبرزها صرف مبلغ 200 ألف دينار أردني لكل ناد وإيجاد راع رسمي لبطولات أندية المحترفين للموسم الحالي.
وكانت الأندية طالبت قبل أيام اتحاد كرة القدم بتحقيق مطالبها، قبل انطلاق المرحلة السادسة المقررة الخميس بمباراة سحاب مع الرمثا بسبب الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها خزائن الأندية منذ سنوات. وأكد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس أن أندية الدوري والبالغ عددها 12 اجتمعت الأسبوع الماضي في نادي الوحدات وأرسلت قرار التعليق إلى اتحاد كرة القدم موقع منها جميعها.
وكان مقرراً أن يلتقي سحاب مع الرمثا في افتتاح هذه المرحلة على ملعب البترا، لكن الحكم قيس غوانمه أعلن عن نهاية المباراة بعد رفض الفريقين النزول إلى أرض الملعب. وستتجه الأمور إلى تصعيد أكبر، ودخول الكرة الأردنية في نفق مظلم في حال نفذت الأندية الأخرى قرار تعليق المشاركة، حيث لقاء شباب العقبة مع الحسين إربد أمس، فيما يلتقي اليوم مغير السرحان مع الجليل والأهلي مع الفيصلي، وغدا السبت الوحدات مع شباب الأردن ومعان مع السلط.
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