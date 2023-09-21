الأندية تتجه للتصعيد بتعليق المشاركة في الجولة السادسة بالدوري الأردني

عمان‭ ‬ – ‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬نفّذ‭ ‬فريقا‭ ‬سحاب‭ ‬والرمثا‭ ‬قرار‭ ‬تعليق‭ ‬مشاركتهما‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأردني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تحقيق‭ ‬مطالبهما‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة،‭ ‬وأبرزها‭ ‬صرف‭ ‬مبلغ‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أردني‭ ‬لكل‭ ‬ناد‭ ‬وإيجاد‭ ‬راع‭ ‬رسمي‭ ‬لبطولات‭ ‬أندية‭ ‬المحترفين‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭.‬

وكانت‭ ‬الأندية‭ ‬طالبت‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بتحقيق‭ ‬مطالبها،‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬المقررة‭ ‬الخميس‭ ‬بمباراة‭ ‬سحاب‭ ‬مع‭ ‬الرمثا‭ ‬بسبب‭ ‬الظروف‭ ‬المالية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬خزائن‭ ‬الأندية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭. ‬وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬12‭ ‬اجتمعت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الوحدات‭ ‬وأرسلت‭ ‬قرار‭ ‬التعليق‭ ‬إلى‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬موقع‭ ‬منها‭ ‬جميعها‭.‬

وكان‭ ‬مقرراً‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬سحاب‭ ‬مع‭ ‬الرمثا‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬البترا،‭ ‬لكن‭ ‬الحكم‭ ‬قيس‭ ‬غوانمه‭ ‬أعلن‭ ‬عن‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬الفريقين‭ ‬النزول‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭. ‬وستتجه‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬تصعيد‭ ‬أكبر،‭ ‬ودخول‭ ‬الكرة‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬نفق‭ ‬مظلم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نفذت‭ ‬الأندية‭ ‬الأخرى‭ ‬قرار‭ ‬تعليق‭ ‬المشاركة،‭ ‬حيث‭ ‬لقاء‭ ‬شباب‭ ‬العقبة‭ ‬مع‭ ‬الحسين‭ ‬إربد‭ ‬أمس،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬اليوم‭ ‬مغير‭ ‬السرحان‭ ‬مع‭ ‬الجليل‭ ‬والأهلي‭ ‬مع‭ ‬الفيصلي،‭ ‬وغدا‭ ‬السبت‭ ‬الوحدات‭ ‬مع‭ ‬شباب‭ ‬الأردن‭ ‬ومعان‭ ‬مع‭ ‬السلط‭.‬



