انتخاب صادي رئيسا جديدا لاتحاد الكرة الجزائري

انتخاب صادي رئيسا جديدا لاتحاد الكرة الجزائري
التاريخ
9/21/2023 7:29:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الجزائر - د ب أ: انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمس الخميس وليد صادي رئيسا جديدا للاتحاد، خلفا لجهيد زفيزف، المستقبل من منصبه منتصف يوليو الماضي.
وحصل صادي وأعضاء المكتب التنفيذي على 75 صوتا، مقابل 5 أصوات صوتت بلا وامتناع صوت واحد، من مجموعة 82 صوتا معبرة عنه من أصل 97، وتستمر عهدة صادي والمكتب الجديد حتى منتصف 2025.
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