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انتخاب صادي رئيسا جديدا لاتحاد الكرة الجزائري

9/21/2023 7:29:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الجزائر‭ - ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭: ‬انتخبت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الجزائري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬وليد‭ ‬صادي‭ ‬رئيسا‭ ‬جديدا‭ ‬للاتحاد،‭ ‬خلفا‭ ‬لجهيد‭ ‬زفيزف،‭ ‬المستقبل‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬منتصف‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

وحصل‭ ‬صادي‭ ‬وأعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬على‭ ‬75‭ ‬صوتا،‭ ‬مقابل‭ ‬5‭ ‬أصوات‭ ‬صوتت‭ ‬بلا‭ ‬وامتناع‭ ‬صوت‭ ‬واحد،‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬82‭ ‬صوتا‭ ‬معبرة‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬97،‭ ‬وتستمر‭ ‬عهدة‭ ‬صادي‭ ‬والمكتب‭ ‬الجديد‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬2025‭.‬


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