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بكأس العالم للأندية لكرة السلةالأهلي المصري يحقق فوزا تاريخيا على إيجنايت الأمريكي

9/21/2023 7:29:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

سنغافورة‭ - ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭: ‬حقق‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬انتصارا‭ ‬تاريخيا‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مبارياته‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬كأس‭ ‬إنتركونتننتال‭) ‬للرجال،‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬سنغافورة،‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬إيجنايت‭ ‬الأمريكي،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬76‭/‬82‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مباريات‭ ‬الفريقين‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬للمسابقة‭.‬

وفرض‭ ‬الأهلي‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الأمور‭ ‬منذ‭ ‬الفترة‭ ‬الأولى،‭ ‬التي‭ ‬حسمها‭ ‬لصالحه‭ ‬بنتيجة‭ ‬21‭/‬20،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتقدم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الثانية‭ ‬أيضا‭ ‬بنتيجة‭ ‬45‭/‬43،‭ ‬وحافظ‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬تقدمه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الثالثة،‭ ‬التي‭ ‬تفوق‭ ‬فيها‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬59،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬المباراة‭ ‬لصالحه‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬ليصبح‭ (‬المارد‭ ‬الأحمر‭) ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬مصري‭ ‬يفوز‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أندية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬رسمية‭ ‬بتاريخ‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭.‬

ويسعى‭ ‬الأهلي،‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بصفته‭ ‬بطلا‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬فرانكا‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬بالمجموعة،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬للصعود‭ ‬لنهائي‭ ‬المونديال‭ ‬وملاقاة‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬فرق‭ ‬بون‭ ‬الألماني‭ ‬وجولدن‭ ‬بولز‭ ‬الصيني‭ ‬والمنامة‭ ‬البحريني‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مصطفى‭ ‬كيجو،‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬بعدما‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬توج‭ ‬بجائزة‭ ‬رجل‭ ‬المباراة‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭. ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬6‭ ‬أندية‭ ‬تم‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬مجموعتين،‭ ‬بواقع‭ ‬3‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة،‭ ‬حيث‭ ‬تجرى‭ ‬منافساتها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويلتقي‭ ‬متصدرا‭ ‬المجموعتين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬بينما‭ ‬يلعب‭ ‬صاحبا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬المجموعتين‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬صاحبا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭ ‬لتحديد‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬



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