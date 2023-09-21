بكأس العالم للأندية لكرة السلةالأهلي المصري يحقق فوزا تاريخيا على إيجنايت الأمريكي

بكأس العالم للأندية لكرة السلةالأهلي المصري يحقق فوزا تاريخيا على إيجنايت الأمريكي
التاريخ
9/21/2023 7:29:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
سنغافورة - د ب أ: حقق الأهلي المصري انتصارا تاريخيا في مستهل مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة (كأس إنتركونتننتال) للرجال، المقامة حاليا في سنغافورة، بعدما تغلب على إيجنايت الأمريكي، أمس الخميس 76/82 في مستهل مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى للمسابقة.
وفرض الأهلي سيطرته على مجريات الأمور منذ الفترة الأولى، التي حسمها لصالحه بنتيجة 21/20، قبل أن يتقدم في الفترة الثانية أيضا بنتيجة 45/43، وحافظ الأهلي على تقدمه في الفترة الثالثة، التي تفوق فيها بنتيجة 6/59، قبل أن يحسم المباراة لصالحه بفارق 6 نقاط، ليصبح (المارد الأحمر) أول فريق مصري يفوز على أحد أندية الولايات المتحدة في مباراة رسمية بتاريخ منافسات كرة السلة.
ويسعى الأهلي، الذي يشارك في البطولة بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا، للفوز على فرانكا البرازيلي في مباراته الثانية بالمجموعة، التي تقام صباح اليوم الجمعة، للصعود لنهائي المونديال وملاقاة متصدر ترتيب المجموعة الثانية، التي تضم فرق بون الألماني وجولدن بولز الصيني والمنامة البحريني.
يذكر أن مصطفى كيجو، الذي خاض مباراته الأولى مع الأهلي بعدما انضم إلى صفوفه هذا الصيف، توج بجائزة رجل المباراة خلال اللقاء. ويشارك في البطولة 6 أندية تم توزيعها على مجموعتين، بواقع 3 فرق في كل مجموعة، حيث تجرى منافساتها خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري.
ويلتقي متصدرا المجموعتين في المباراة النهائية، بينما يلعب صاحبا المركز الثاني في كلتا المجموعتين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في حين يواجه صاحبا المركز الثالث بعضهما البعض لتحديد صاحب المركز الخامس.
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