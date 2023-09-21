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فيرستابن وريد بول لاستعادة هيمنتهما بعد نكسة سنغافورة

9/21/2023 7:29:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

سوزوكا‭ -‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬قال‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن،‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬ومتصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬السائقين،‭ ‬أمس،‭ ‬إنّه‭ ‬لم‭ ‬يشعر‭ ‬بـ«التأثر‮»‬‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يأمل‭ ‬باستعادة‭ ‬توازنه‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬اليابان‭ ‬الكبرى‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭. ‬ولم‭ ‬ينجح‭ ‬فيرستابن‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬10‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬سنغافورة‭ ‬الكبرى،‭ ‬حيث‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬خلف‭ ‬الاسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬بطل‭ ‬السباق‭. ‬رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬يبقى‭ ‬الهولندي‭ ‬الطائر،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بـ12‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬15‭ ‬سباقاً‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬ممتاز‭ ‬للظفر‭ ‬بلقب‭ ‬السائقين‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬تواليًا،‭ ‬مع‭ ‬أنّ‭ ‬الحسم‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬سوزوكا‭. ‬ولم‭ ‬يظهر‭ ‬فيرستابن‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬المنزعج‭ ‬بُعيد‭ ‬إخفاقه‭ ‬النادر‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الاسبوع‭ ‬المنصرم،‭ ‬وقال‭ ‬للمراسلين‭ ‬انّه‭ ‬جاهز‭ ‬‮«‬للمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬والمحاولة‭ ‬مجددًا‮»‬‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬عاطفة،‭ ‬لقد‭ ‬توقفنا‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬لسباق‭ ‬واحد،‭ ‬لقد‭ ‬فزنا‭ ‬بعشرة‭ ‬سباقات‭ ‬متتالية‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬بالطبع‭ ‬كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬الفوز‭ ‬هناك‭ ‬أيضًا،‭ ‬ولكننا‭ ‬نعلم‭ ‬أيضًا‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬دائمًا‭ ‬يوم‭ ‬حيث‭ ‬تنهي‭ ‬عطلة‭ ‬الاسبوع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الفوز‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬الامور‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الخطأ‮»‬‭. ‬ويظفر‭ ‬فيرستابن‭ ‬بصدارة‭ ‬مريحة‭ ‬حيث‭ ‬يبتعد‭ ‬بفارق‭ ‬151‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬مطارديه،‭ ‬وهو‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬ريد‭ ‬بول،‭ ‬المكسيكي‭ ‬سيرخيو‭ ‬بيريس،‭ ‬قبل‭ ‬7‭ ‬سباقات‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭. ‬ويدخل‭ ‬الهولندي‭ ‬وهو‭ ‬المرشح‭ ‬الاوفر‭ ‬حظًا‭ ‬للفوز‭ ‬بالسباق‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم‭ ‬والذي‭ ‬اتسم‭ ‬آنذاك‭ ‬بالفوضى‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الطقس‭ ‬الماطر،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬لفات‭ ‬السباق‭. ‬وفيما‭ ‬لن‭ ‬يستطيع‭ ‬فيرستابن‭ ‬حسم‭ ‬لقب‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬سوزوكا،‭ ‬فإنّ‭ ‬فريقه‭ ‬يستطيع‭ ‬حسم‭ ‬لقب‭ ‬الصانعين‭. ‬وكان‭ ‬فوز‭ ‬ساينس‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬أوقف‭ ‬سجل‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬المثالي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬فيرستابن‭ ‬رأى‭ ‬أنّها‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬الانتكاسة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لفريقه‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬مازلت‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬فصاعدًا‭ ‬يمكننا‭ ‬الفوز‭ ‬بكل‭ ‬سباق،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيام‭ ‬المنافسين‭ ‬بتحسينات‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬تتاح‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬هنا‭ ‬وهناك،‭ ‬لكني‭ ‬مازلت‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬سيارتنا‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بكل‭ ‬سباق‮»‬‭. ‬وأنهى‭ ‬ساينس‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬سنغافورة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬متقدمًا‭ ‬على‭ ‬سائق‭ ‬ماكلارين‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬وسائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬البريطاني‭ ‬الآخر‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭. ‬وكان‭ ‬زميل‭ ‬هاميلتون،‭ ‬ومواطنه‭ ‬جورج‭ ‬راسل،‭ ‬يقاتل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الا‭ ‬انّه‭ ‬تعرّض‭ ‬لحادث‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الاخيرة‭. ‬والمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يقف‭ ‬فيها‭ ‬فيرستابن‭ ‬أو‭ ‬بيريس‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬المنصة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭.‬

ووصف‭ ‬الكثيرون‭ ‬السباق‭ ‬الاخير‭ ‬بعودة‭ ‬المنافسة‭ ‬الى‭ ‬عالم‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬بعد‭ ‬هيمنة‭ ‬واضحة‭ ‬لريد‭ ‬بول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬فيرستابن‭ ‬لم‭ ‬يعر‭ ‬اي‭ ‬اهتمام‭ ‬لهذا‭ ‬الكلام‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬الأمر‭ ‬الوحيد‭ ‬هو‭ ‬أننا‭ ‬تعرضنا‭ ‬للهزيمة،‭ ‬وبطريقة‭ ‬واضحة‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أفكر‭ ‬فيما‭ ‬هو‭ ‬جيد‭ ‬للفورمولا‭ ‬1‭ -‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬للفورمولا‭ ‬1‭ ‬سيئ‭ ‬بالضرورة،‭ ‬لأننا‭ ‬كنا‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬آخر‭. ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يقدّر‭ ‬الناس‭ ‬ذلك‭ ‬فأنت‭ ‬لست‭ ‬مهتمًا‭ ‬بالفعل‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬ساينس‭ ‬الخميس‭ ‬إنه‭ ‬فخور‭ ‬بإنهاء‭ ‬سلسلة‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬لكنه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يفاجأ‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يخسروا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬بدا‭ ‬كأنّه‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬أن‭ ‬نهزمهم،‭ ‬لكن‭ ‬ان‭ ‬نذهب‭ ‬الى‭ ‬سنغافورة‭ ‬ونقوم‭ ‬بما‭ ‬قمنا‭ ‬به،‭ ‬لهو‭ ‬شعور‭ ‬رائع،‭ ‬لكنني‭ ‬لن‭ ‬أكون‭ ‬متفاجئًا‭ ‬إن‭ ‬فازوا‭ ‬بالسباقات‭ ‬المتبقية‮»‬‭. ‬ويتسلّح‭ ‬ساينس‭ ‬بأداء‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بعد‭ ‬حلوله‭ ‬ثالثاً‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬إيطاليا‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشهر‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يفوز‭ ‬في‭ ‬سنغافورة،‭ ‬علمًا‭ ‬انّه‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬المرتين‭.‬

يحتل‭ ‬فيراري‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الصانعين‭ ‬بفارق‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬مرسيدس‭ ‬الثاني،‭ ‬مما‭ ‬سيشعل‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬الوصافة‭. ‬واعترف‭ ‬ساينس‭ ‬انه‭ ‬وزميله‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬يتعاملان‭ ‬مع‭ ‬سيارة‭ ‬‮«‬صعبة‮»‬‭ ‬وأنّهما‭ ‬لا‭ ‬يزالان‭ ‬يبحثان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الاعداد‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬


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